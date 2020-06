La primera actriz negra que ganó un Óscar lo hizo con 'Lo que el viento se llevó', ahora tildada de racista

Si los estadounidenses pretenden eliminar de las carteleras las películas que tratan sobre la esclavitud o sobre el racismo que, por desgracia, son parte indiscutible de su historia y dos problemas que han estado ligados a la historia mundial desde hace siglos, han de tener claro que se van a quedar con menos de la mitad de las películas que hoy en día tienen en cartelera.

Y es que si el nivel de corte lo pone ‘Lo que el viento se llevó’, eliminada hoy de su catálogo en EE.UU. por la plataforma de "streaming" HBO Max, mal van.

Para empezar, habría que cargarse de un plumazo todas las películas basadas en el Imperio Romano y en Egipto. ‘Los 10 mandamientos’, ‘Espartaco’, ‘Ben-Hur’, ‘Quo Vadis’, etc. Ninguna de ellas tendría cabida, pues en todas aparecen esclavizados seres humanos.

Después podemos pasar a las películas donde aparece la esclavitud en el África negra. Borremos pues todos los clásicos que se os puedan venir a la memoria… ‘Memorias de África’, ‘Mogambo’, ‘Palmeras en la nieve’, ‘Diamantes de sangre’, y sigue y sigue.

Luego, puestos ya a exigir, qué decir de los western. Esos indios o mejicanos sometidos por el pueblo americano en aquel Lejano Oeste. También fuera de un plumazo.

Y, como no, tenemos que eliminar igualmente las películas sobre el racismo nazi. Todas fuera de la cartelera también.

Al final, podemos quedarnos con cuatro comedias y alguna de dibujos animados, eso con suerte, porque puede que esos y esas que se la cogen con papel de fumar nos vengan con alguna historia de maltrato animal, o igualdad de género entre niños y niñas y, bueno, pues al final y nunca mejor dicho, apaga y vámonos.

EL PROBLEMA NO SON LAS PELÍCULAS, SON LAS EXCUSAS QUE HAY DETRÁS

Aunque este no es el problema, pues no dejan de ser películas que cuentan una realidad que, por desgracia, ha sucedido en el mundo que vivimos y que, en muchos casos, sigue ocurriendo. La realidad que se esconde detrás de estas peticiones de retiradas de películas acusadas de “racistas”, no hoy que buscarlas en la desgraciada y triste muerte de George Floyd, esa es la excusa que algunos están utilizando para, amparados en su nombre, perpetrar actos que nada tienen que ver con la defensa de las personas de color sino con el vandalismo y la manipulación política más burda, además de con el desconocimiento absoluto de la historia y sus personajes.

No hay más que analizar detenidamente “Lo que el viento se llevó”, una película de 1939, año en el que la separación racial estaba en todo su apogeo en EE.UU., a pesar de lo cual, la actriz Hattie McDaniel se convirtió en la primera afroamericana que ganó el Óscar por su interpretación.

Teniendo en cuenta ese contexto, no creo que se lo diesen ni por interpretar a una esclava de color y mucho menos por ser de color. Si, hacía de esclava. Si, era una película ambientada en la época de la esclavitud americana. Que la actriz se tuvo que sentar separada de sus compañeros al final de la sala por las leyes de segregación racial para recibir el premio, sí. Pero que se llevó el Óscar, también, y eso es lo realmente importante si, como decía antes, atendemos al contexto de la época. Si ahora la retiran de la cartelera, la estarán enviado al fondo del baúl del olvido más injusto. Algo inmerecido por lo que Hattie consiguió en aquel momento y un muy flaco favor a los que pretenden que la muerte de Floyd no haya sido en balde.

¡Ah!, y no olvidemos una cosa fundamental, si intentamos borrar la historia, al final acabaremos cometiendo los mismos errores. Y, viendo lo que estamos viendo, si no ponemos remedio, vamos en ese camino.

