Preocupación entre los fans de Raphael por la salud del cantante

El estado de salud de Raphael preocupa, y mucho, a sus fans. El cantante ha tenido que posponer por un problema de salud el concierto que tenía programado este sábado en Moscú, dentro de su gira 'Loco por cantar'. Un concierto que ha sido suspendido por "una gran disfonía", según ha explicado el artista en un comunicado.

"Queridos amigos,

Siento comunicaros que el concierto de hoy en Moscú se pospone al 10 de abril. Aunque he hecho todo lo posible para poder reunirme con vosotros, esta mañana he amanecido con una gran disfonía. La médico del teatro me ha recomendado reposo unos días. Siento muchísimo no poder estar hoy vosotros... Espero veros en apenas dos semanas. Gracias a todos por el apoyo y comprensión. ¡Os quiero a morir!

RAPHAEL"

No obstante, el problema de salud no parece severo, y probablemente, en las próximas semanas volveremos a ver al incombustible artista de 75 años dando espectáculo y dejando boquiabiertos a sus fans encima de un escenario.