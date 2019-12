El pianista James Rhodes incendia las redes al comparar a Mozart con Rosalía

Vivimos en una época en la que debemos medir constantemente lo que decimos y publicamos. Una época en la que cualquier mínimo detalle puede incendiar las redes sociales y esto es lo que le ha sucecido al pianista británico James Rhodes. El artista músical ha recibido numerosas críticas por la publicación de un artículo en 'El País Semanal' titulado '¿A cuántas Rosalías, Mozarts, Barenboims o Sabinas nos estamos perdiendo?' por comparar a Mozart con la cantante, compositora y productora española Rosalía.

Rhodes buscaba con este artículo criticar la educación musical en España. Un tipo de educación que según el pianista británico "ha pasado a la cola de las prioridades educativas en nuestro país". No obstante, lo que buscaba Rhodes acabó convirtiéndose en objeto de críticas por su sorprendente comparación. "Me estáis comparando a una persona que murió con 35 años y dejó unas 600 obras con alguien que se deja las uñas largas. A Mozart comparalo con Beethoven, Vivaldi o Bach, por decir unos ejemplos", llegó a comentar el usuario de Twitter que convirtió la noticia en viral.

¿Perdón? ¿Habéis comparado a Rosalía con Mozart? A Mozart comparalo con Beethoven, Vivaldi o Bach, por decir unos ejemplos. Me estáis comparando a una persona que murió con 35 años y dejó unas 600 obras con alguien que se deja las uñas largas. https://t.co/86buSVgq90

La comparación entre Mozart y Rosalía ha causado gran indignación en las redes sociales hasta el punto de lanzar duras críticas contra el pianista británico, James Rhodes. Estas son algunas de ellas.

Mozart, en 35 años, escribió 626 composiciones, incluyendo 23 óperas, 20 misas, 49 sinfonías, 66 arias, 27 conciertos para piano, Cuartetos, Quintetos, etc.; todo obras maestras. Rhodes no sabe si seguir malviviendo de la música o pasarse al activismo, donde se gana bastante más.

Jajajaja han perdido la cabeza porque vergüenza no han tenido nunca

Mozart no necesitaba autotune para sonar bien�� la pobre desafina como un grillo sin el y me lo comparan con Mozart. Ese periódico definitivamente no da para más