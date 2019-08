¿Escuchar la música de Mozart nos hace más listos?

¿Cuántas veces te has parado a pensar en lo que crees? ¿Cómo definirías una ‘creencia’? De eso vamos a hablar durante los fines de semana de verano, cada domingo, de 19 a 20h. De ese estado de la mente en el que te instalas cuando consideras que algo es verdadero. Aunque no estés seguro al 100% o no lo puedas demostrar. Has aterrizado en ‘En esto creo’, programa presentado por Juan Andrés Rubert en la Cadena COPE en el que durante todo el verano se ofrecerán explicaciones científicas para entender todo lo que te rodea en el día a día. Sobre lo que no nos detenemos habitualmente a pensar.

Durante cada semana, Rubert estará acompañado del director de la revista QUO y divulgador científico en COPE, Jorge Alcalde; del doctor de cabecera en COPE también, Esteban Pérez Almeida; de la dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles; y del célebre escritor y Premio Planeta, Javier Sierra. El programa aborda temas de ciencia, salud, historia, nutrición y curiosidades relacionadas con el verano.

Esta semana hemos hablado del famoso y polémico método del 'Efecto Mozart'. ¿Acabas de ser mamá o papá? ¿Sabías que si tu hijo o hija escucha música de Mozart le puede hacer más listo? Se ha llegado a decir que la obra de este compositor puede incluso curar casos de depresión. Su música estimula el oído y el sistema nervioso... Una música que para algunos estudiosos, hace que nuestra vida sea más feliz y llevadera. Si encima eres un bebé o un niño pequeño, puede que incluso luego seas más listo, como te acabo de contar. Pero hay otros que sostienen que todo esto no tiene ningún fundamento. Hablamos de una hipótesis sobre la que no hay consenso absoluto, ni mucho menos. Numerosos expertos señalan que no hay nada probado.

Por otro lado, ¿has ido a algún festival de música este verano? ¿Tienes pensado ir a algún concierto? Durante los últimos años hemos vivido un boom de este tipo de eventos. Son eventos que concentran a miles de personas, y hoy nos queremos preguntar por la contaminación acústica. ¿Hasta qué punto nos afecta lo cerca que podamos estar de los altavoces o estar a un nivel muy elevado de volumen? Lo hemos debatido con nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida.

Y por último, hemos celebrado una de las grandes efemérides de este año: el 81 aniversario del 'Caso Roswell', cuna del fenómeno ovni del último siglo.

¡Dale al play y únete a 'En esto creo', el programa que más preguntas se hace durante el verano!​