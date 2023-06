El periodista italiano Mario Calabresi rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

Pilar Martín

Tras vender medio millón de copias en Italia de su libro "Salir de la noche", el periodista italiano Mario Calabresi presenta en España la edición en castellano para recordar a la "parte olvidada" de los asesinatos terroristas, las víctimas como él, quien perdió a su padre cuando era niño.

Y por esa experiencia para Calabresi (Milán, 1970) "alguien puede ser exterrorista, es posible que cambie su vida, pero nunca será un exasesino", así lo asevera a EFE en una entrevista en la que explica el por qué de sus palabras.

"Porque el daño que ha hecho seguirá existiendo para siempre", un dolor que es el que tienen las víctimas que habitan en "Salir de la noche" (Libros del Asteroide), las que sufrieron, como él, las consecuencias de los llamados "años de plomo" en Italia (década de los 70).

"Recuerdo -agrega- que en 2005 hubo un debate en Italia sobre la posibilidad de que los exterroristas fueran candidatos a las elecciones, exactamente igual que en España. Yo adopté mi postura, dije que hacía falta diferenciar entre los que habían estado dentro de las organizaciones terroristas y las que tenían condenas por delitos de sangre", explica.

Y en ese momento, prosigue el ex director de los diarios "La Stampa" y "La Repubblica", concluyó que el hecho de que estos exasesinos se presentaran a las elecciones o no, cuestión que permite la legislación, era cuestión de "oportunidad".

Así que, en esas circunstancias, Calabresi escribió este relato sobre su vida tras el asesinato en 1972 de su padre, el comisario Calabresi, tras ser acusado falsamente de defenestrar en su comisaria de Milán al anarquista Giuseppe Pinelli. Un relato lleno de honestidad e investigación donde arroja luz sobre esas "dudas" que como periodista se plantea en cualquier investigación de inicia.

"Lo escribí para que hubiera un debate público sobre la memoria, sobre la importancia de recuperar la memoria, sobre la importancia de darles una voz a las víctimas, para demostrar la destrucción que había causado el terrorismo", matiza.

Pero éste no es un tema que se "deba utilizar en la política actual", lamenta, sino que es "más importante que se aborde desde un punto de vista social" para que se construya una "memoria compartida" que "puede ayudar a los más jóvenes a percatarse de lo que ha pasado".

Y es que, añade, en Italia antes de que saliera este libro (que lleva vendidos medio millón de ejemplares) "nadie hablaba de las víctimas del terrorismo": "Se nos habían olvidado por completo, los únicos en hablar eran los ex terroristas".

Así que por eso en estas páginas no sólo está ese Mario, una víctima infantil que se hace adulto "sin rencor" -como así le enseñó su madre- sino Antonia, cuya historia es "terrible", y a cuyo padre, el sargento Crustá, mató un joven cuya imagen en el momento del disparo fue captada por un fotógrafo y dio la vuelta al mundo.

"Es la foto famosa de los años 70 en Italia, y yo me pregunté qué pasó aquí, qué ocurrió, y nadie me sabía contestar en Italia. Entonces me puse a investigar y supe que era el asesino del padre de Antonia. Ella aún estaba en el vientre de su madre cuando esto pasó, pero no tuvo una vida porque siempre estuvo deprimida, y pensé que era terrible que todo el mundo conociera la foto pero no las consecuencias de la misma", relata.

Con un capítulo nuevo añadido en esta edición en español, "Salir de noche" (con prólogo de Enric González) ha servido a Calabresi para remover su infancia, unos años en los que era un niño "solitario" porque así conseguía que nadie le preguntara por su padre asesinado.

Pero para el periodista duele más la "injusticia" cometida hacia su progenitor (acusado durante años de haber causado el presunto suicidio de Pinelli) que su "ausencia".

"La ausencia es algo terrible que explota inmediatamente, pero con la que aprendes a convivir, pero el veneno de la injusticia de las mentiras dura muchísimo", declara quien considera que todo lo que se publicó entonces sobre el por qué del asesinato de su padre fue una "fake new": "me di cuenta de que éstas noticias falsas existían antes de Internet".

Admirador del escritor Fernando Aramburu, cuyo libro "Patria" califica de "magnífico", Calabresi se reconoce como "muy crítico" a la hora de contar la historia de su país, por eso cuando se habla de "la vuelta del fascismo" con Giorgi Meloni asevera que "no es lo mismo".

"Hay muchas cosas que se pueden criticar sobre Meloni, pero no tiene nada que ver con la historia del fascismo en Italia" concluye.