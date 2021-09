Pedro Almodóvar cumple años: el motivo de su guerra con Carmen Maura y cómo conoció a Antonio Banderas

Entre las efemérides que se conmemoran los 25 de septiembre encontramos que: en 1493, Cristóbal Colón emprendió su segundo viaje al Nuevo Mundo desde Cádiz con una flota de 17 navíos; en 1506, fallecía en Burgos Felipe I el Hermoso, rey de Castilla; en 1878, el rey Alfonso XII salió ileso de un atentado perpetrado por el anarquista Juan Oliva Moncusí; en 1956, el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo conectaba Europa con América. Los 25 de septiembre se celebran el Día Internacional de la Ataxia y el Día Mundial del Farmacéutico; y soplan velas Catherine Zeta-Jones y su esposo, Michael Douglas, Will Smith, Olivia Molina y Pedro. Sí, el mismo, Pedrooooo Almodóvar.

Pedro Almodóvar Caballero nació el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, un pueblecito de la provincia de Ciudad Real que presume de contar con el director como hijo ilustre.





Con 19 años, el joven Pedro que soñaba con ser cineasta, dejó atrás su pueblo para irse a vivir a Madrid. Para sobrevivir, mientras encontraba un trabajo, vendía cosas en El Rastro. En los ratos que le dejaba libre su puesto en Telefónica y con el dinero que fue ahorrando, se compró una cámara de Super 8 con la que comenzó a grabar sus primeras películas con sus amigos, protagonistas de la movida madrileña: “no éramos una generación; éramos un movimiento artístico; no éramos un grupo con una ideología concreta. Éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país” (Pedro Almodóvar).





La movida será el eje conductor de su primer largometraje "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" que se estrenó en 1980, aunque el guion lo tenía escrito desde 1976. Después vendría "Laberinto de pasiones", "¿Que ello yo para merecer esto?", "Matador", "La ley del deseo", "Mujeres al borde de un ataque de nervios", "Átame", "Tacones lejanos", "Kika", "Los abrazos rotos", "Todo sobre mi madre", "Volver"..., y así hasta las dos últimas, "Dolor y gloria" y "Madres paralelas".





El halago de la crítica internacional a "Madres paralelas"

Como hasta el 8 de octubre no llega a la gran pantalla la última cinta de Pedro Almodóvar, nos tenemos que conformar con la crítica que el director manchego ha recibido tras el pase de la película en la 78ª Edición del Festival de Cine de Venecia.

"Madres paralelas" es la historia de dos mujeres embarazadas y solteras que coinciden en una habitación de hospital. Entre ambas surge un vínculo que acabará complicándose con secretos. Es un melodrama. Hasta aquí puedo destripar la trama.

Según The Hollywood Reporter, Penélope Cruz, que es una de las protagonistas de la película "ha conseguido una de las mejores interpretaciones de su carrera" que se ve fortalecido por "la elevada visión de la condición humana" del director.

The Guardian afirma que en esta última película, "Almodóvar aborda los giros y vueltas de la trama con su energía y abandono habituales" además de halagar la interpretación de Penélope Cruz, de la que dicen "es una apuesta segura".

"Una de las mejores actuaciones de su carrera" dice sobre Penélope Cruz la revista TIME que señala que "con su película número 23, Almodóvar continúa aprovechando la vena contemplativa de su último largometraje "Dolor y Gloria", una exploración semiautobiográfica del envejecimiento y la mortalidad".

De la prensa española, algunos esperamos con impaciencia lo que de "Madres paralelas" pueda decir un conocido crítico de cine que, digamos, "no tiene especial sintonía" con el director manchego. De momento, dicho crítico, ya ha afeado el retraso en el estreno delfilme que en principio estaba previsto para el pasado 10 de septiembre.

Carmen Maura y Penélope Cruz, la cara y la cruz entre las "preferidas" de Pedrooo

Ahora no quieren ni nombrarlo (tiene la reputación por los suelos), pero hubo un tiempo - sobre todo en los años 80 y 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI- en el que los actores estadounidenses morían por trabajar a las órdenes de Woody Allen. Si eso lo trasladamos al cine español, y teniendo en cuenta que nadie rechaza a Pedro Almodóvar, algunos actores y actrices venderían su alma al diablo por ser chico o chica Almodóvar.

FERNANDO VAZQUEZ





Como la filmografía del cineasta es extensa, ya hay muchos actores y actrices que tienen la vitola de chico/chica Almodóvar; sobre todo, las chicas Almodóvar: Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit (son las últimas en apuntarse) e Isabel Mestres, la primera. Isabel protagonizó, "Salomé" que fue el primer cortometraje que dirigió Almodóvar en 1978.

Y entre unas y otra hay una larga lista: Kiti Manver, Cecilia Roth, Julieta Serrano, Asumpta Serna, Bibiana Fernández, Chus Lampreave, Marisa Paredes, Victoria Abril, Ángela Molina, Carmen Machi, Emma Suárez, Loles León, Verónica Forqué, Blanca Suárez, Adriana Ugarte...

Sin duda, de todas, de todas, la favorita del director es Penélope Cruz -no hace falta ser un hacha para darse cuenta-. Como las matemáticas son objetivas, echo mano de ellas para corroborar la afirmación: Penélope ha protagonizado 7 películas. ¿Es o no su apuesta preferida? Ambos presumen además de ser amigos y de haber madurado profesionalmente juntos. Penélope es, por tanto, la cara de la moneda.

Relato aparte es su historia con Carmen Maura con la que comenzó una amistad allá por el año 1977. Un año después, Almodóvar da a su amiga un pequeño papel en uno de sus largometrajes, pero será en 1980 cuando ya le hace protagonizar 'Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón'; siguen colaborando en '¿Qué he hecho yo para merecer esto!', 'La ley del deseo', hasta llegar en 1988 a "Mujeres al borde de un ataque de nervios" con la que ambos reciben múchos premios. Pese al éxito, detrás del rodaje de la película se esconden muchas tensiones entre director y actriz, la amistad entra en barrena y se rompe.

La falta de sintonía se hace pública cuando Carmen Maura le dice a Almodóvar en directo en el programa de televisión 'De película': "Yo preferiría que me dijeras a mí un uno por ciento de lo que me dices en público”.

Tras un tiempo en el que ni uno ni otra hablaban sobre ello, Pedro Almodóvar decidió sincerarse en una entrevista al Vanity Fair USA : "Carmen confundió la pasión que sentía hacia mí como intérprete con una pasión amorosa, y empezó a comportarse más como esposa que como actriz”.

El desencuentro continuó hasta que poco a poco fueron suavizando las asperezas. En 2005, vuelven a trabajar juntos en "Volver" y parecía que retomaban su amistad. Fue un espejismo porque Carmen volvió al ataque en una entrevista en el diario El País: “No creo que vuelva a trabajar con Almodóvar porque sus rodajes son tensos y no me apetece. Álex (de la Iglesia) es más joven y simpático, no hay color”.

Y claro, tuvo respuesta. Agustín Almodóvar, productor, socio de El Deseo y hermano de Pedro, utilizó Twitter para decirle a la actriz: “Tranquila, no pensamos llamarte ”.

Banderas, el "hijo" cinematográfico

Sony Pictures Classics





'Dolor y Gloria' ha sido tanto para Almodóvar como para Banderas más gloria que un dolor. Con ella han conseguido importantes premios dentro y fuera de España. Goya a la mejor película 2020, Goya a la mejor dirección 2020, Goya al mejor actor que también se llevó Premio al mejor actor de Cannes 2019. Al recoger el galardón Antonio Banderas dijo dedicándoselo a Pedro Almodóvar: "Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio".

En siete películas, siete, ha dirigido Pedro a Antonio que comenzaron a ser amigos en los 80, después de que otro amigo del entonces joven director le ayudara a conseguir un préstamo para financiar su segunda película, pero, a cambio, este amigo le pidió que diera una oportunidad a un joven actor de teatro.

Y le ofreció un papel en aquella segunda película 'Laberinto de pasiones', después seguirían 'Matador', 'La ley del deseo', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y '¡Átame!'.





Pero Antonio decidió hacer las américas, dar el salto a Hollywood, algo que no sentó muy bien al realizador manchego que le auguró un futuro más bien incierto: "Hollywood te va a aplastar, vas a malgastar tu talento. Y yo te lo habré advertido", recordaba Banderas en la presentación de "Dolor y Gloria". Almodóvar necesitó tiempo para perdonar a Banderas al que volvió a llamar en 2011 para 'La piel que habito'; ya sin gota de rencor le permitió ser su alter ego en 2019.





Todo sobre mi madre: Francisca Caballero

Francisca Caballero, Paquita, fue una pieza fundamental en la vida de Pedro. La más importante, porque los Almodóvar son una familia unida, un clan, en el que -no solo trabajan gran parte de ellos para la productora El Deseo-, sino que todos se apoyan allá por donde vayan y hagan lo que hagan.

Hablando de mujeres importantes en la vida de Almodóvar, sin duda, la principal fue ella hasta su muerte en 1999. Es la "CHICA" almodóvar con mayúsculas. No hay película del director en la que no aparezca. Breves cameos que no pasaban desapercibidos y que siempre fueron muy celebrados.





"Mi madre es un personaje esencial en mi vida.(...) Las madres tampoco son cosa de un día. Y no necesitan hacer nada especial para ser esenciales, importantes, inolvidables, didácticas. Las madres pisan siempre sobre seguro. Yo aprendí mucho de mi madre, sin que ni ella ni yo nos diéramos cuenta. Aprendí algo esencial para mi trabajo, la diferencia entre ficción y realidad, y cómo la realidad necesita ser completada por la ficción para hacer la vida más fácil", escribió el Pedro Almodóvar hijo en un artículo en El País titulado 'El último sueño', el día después d la muerte de su madre en septiembre de 1999.