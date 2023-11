'Ocho apellidos marroquís', humor contra los prejuicios para conquistar la taquilla

Después de radiografiar a vascos y catalanes, la saga más taquillera del cine español propone una tercera entrega, 'Ocho apellidos marroquís', cambiando de continente y de equipo artístico, con Julián López y Michelle Jenner al frente del reparto, pero manteniendo la propuesta de superar los prejuicios a través del humor.

Las expectativas en torno al filme, presentado este martes y que llegará a los cines el 1 de diciembre, son altas: 'Ocho apellidos vascos' (2014) es la película española más taquillera de la historia (9,5 millones de espectadores y 56 millones de euros recaudados) y su secuela catalana ocupa el tercer puesto de esa clasificación, con más de 5,1 millones de espectadores y 31 millones de euros.

Además, llega a la cartelera a falta de un mes para cerrar 2023, con la recaudación del cine español muy por debajo de la del pasado año; a fecha de 19 de noviembre se contabilizaban 65,7 millones de euros y 10,76 millones de espectadores, frente a los 82,7 millones de euros y 13,8 millones de espectadores con que cerró el 2022, según datos del ICAA, el Instituto de Cinematografía.

Álvaro Fernández Armero, que suple a Emilio Martínez Lázaro como director, admite que la marca de los 'Ocho apellidos' ayudará a llegar al público en estos momentos postpandémicos, con una exhibición complicada. "Necesitas una marca poderosa para sobrevivir en la cartelera", ha opinado.

Pero también es consciente de que las comparaciones serán inevitables, más teniendo en cuenta las vueltas que dio el proyecto, que durante el rodaje se promocionó con un título distinto, 'Casi familia' y que dos de los tres guionistas iniciales -uno de ellos Diego San José, que firmó el guion de la primera entrega junto a Borja Cobeaga- se apearon del mismo.

Según Fernández Armero, desde un inicio la idea era hacer una tercera entrega de la saga, pero el elenco original no quiso participar y los productores, Telecinco Cinema, decidieron cambiar el título. Finalmente, satisfechos con el resultado, consideraron que cumplía con los requisitos para formar parte del universo de 'Ocho apellidos'.

Julián López, uno de los actores de comedia con más tirón popular de los últimos años, resta importancia a esos cambios. "A mí me llegó un guion con unos personajes y una historia que me gustaron", señala, "lo que haya sucedido después, sinceramente, no lo pienso demasiado porque creo mucho en lo que hemos hecho".

La trama tiene los tres ingredientes de las anteriores: humor a partir de los estereotipos culturales, comedia romántica y cierta dimensión política, ya que se abordan, desde un humor que pretende ser 'blanco', cuestiones como la inmigración o el nacionalismo más exacerbado, encarnado en unos personajes cántabros pero que, según López, podrían ser de cualquier otro lugar de España.

La historia arranca cuando Carmen (Elena Irureta), queriendo cumplir la última voluntad de José María, su marido, decide viajar a Marruecos para recuperar el Sardinete, el primer pesquero de su flota. La acompaña su hija Begoña (Michelle Jenner) y el ex de ésta, Guillermo (Julián López), desesperado por recuperar su amor.

"No considero que sea una comedia política incorrecta, tiene un tono general amable", apunta el director, aunque admite que han ido "de puntillas" al tratar los temas con más trasfondo político.

El reparto cuenta también con dos actores de origen marroquí. María Ramos, nacida en Sevilla, de padre andaluz y madre de Marrakech, dice estar satisfecha de poder dar voz a una mujer empoderada.

"En Occidente siempre hay ese concepto de mujer supeditada al hombre, que no tiene ni voz ni voto, y esta chica tiene mucha fuerza y quiere ser dueña de su vida", subraya.

Le acompaña, en el papel de primo, Hamza Zaidi, marroquí que llegó a España con su familia a los dos años de edad y que se ha convertido en un "influencer" de las redes sociales -tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok- haciendo videos de humor.

"Es un tipo de humor parecido al de la película", afirma, ya que también busca "romper los estereotipos" a través de comparaciones entre las costumbres de España, Marruecos y Latinoamérica. "Viene de todo lo que he mamado desde pequeño", enfatiza el actor.