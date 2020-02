La novela que "profetizó" hace casi 40 años la creación de un arma biológica en Wuhan similar al coronavirus

Las redes sociales se han hecho eco de la extraordinaria coincidencia entre un pasaje de la novela 'En los ojos de la oscuridad' y la actual situación de emergencia sanitaria por el coronavirus chino.

El libro publicado hace casi 40 años, en 1981, por el escritor Dean Koontz habla de un laboratorio en la ciudad de Wuhan, la misma donde se ha originado el coronavirus, y está ambientado en el año 2020. La trama incluye un plan del Partido Comunista chino para diseñar un arma biológica contra sus enemigos.

En la novela de terror, el arma es llamada 'Wuhan-400' y su fórmula se crea sobre una cepta de 400 microorganismos artificiales.

Afortunadamente, el virus que describe el libro es peor y más mortal que el Covid-19. En la novela, los contagiados se convierten en portadores del virus solo cuatro horas después de tomar contacto con el virus. Además, la mayor parte de los enfermos muere en menos de 24 horas. Además, la tasa de mortalidad del coronavirus es solo del 2%, mientras que con el ficticio 'Wuhan-400' nadie sobrevive.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl