El mundo de la moda se despide de su jefa, Cuca Solana

El mundo de la moda recuerda a su jefa durante más de treinta años, Leonor Pérez Pita, más conocida como Cuca Solana, como una mujer moderna, protagonista principal de la historia de la moda del siglo XX, quien ha fallecido esta tarde a los 78 años de edad.

Efe ha recogido destacados testimonios y todos coinciden en subrayar su tesón en el trabajo, su modernidad, su gusto y pasión por la moda española a la que amó tanto.

- La actual directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Charo Izquierdo, quien precisamente tomó el testigo de Cuca Solana a finales de 2016, se siente "triste", y explica a EFE que Cuca Solana "sentía pasión por su trabajo, era súper moderna, disfrutaba con los diseñadores jóvenes, era muy familiar".

- El presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, considera que Cuca Solana deja un "magnífico legado. Solo nos queda decir: ¡Gracias!".

Emocionado, Lomba considera que, en los años ochenta, en los inicios de la firma que compartía con Luis Devota, Devota&Lomba, "Cuca fue nuestra mamá profesional, nos ayudó y nos dejó crecer tranquilamente", asegura haciendo referencia a la persona que "capitalizó" los cimientos de la pasarela Cibeles, hoy Mercedes-Benz Fashion Week, de una manera "muy natural".

"Para nosotros estar en la pasarela era como estar en el cielo", apunta. De aquella primera colección, "nos compró una pieza que, según me dijo, hace no mucho, aún seguía conservando", dice el diseñador Modesto Lomba quien asegura que Cuca Solana "coordinó y ordenó" el mundo de la moda hasta conseguir organizar una "buena estructura" de la moda en España.

- La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha definido a Cuca Solana como "una mujer extraordinaria". Con contundencia, asegura que Leonor Pérez Pita "es un pilar de la moda española, una mujer con muchísima categoría, era brillante", concluye Ágatha Ruiz de la Prada. Siempre he sido fanática de Cuca".

"Era una mujer muy culta, era un lujo hablar con ella y nunca presumía de lo que sabía", advierte Ruiz de la Prada, quien asegura la "felicidad" que sintió Solana, cuando recogió el Premio a la Promoción en la Industria de la Moda otorgado por el Ministerio de Industria.

- "Con Cuca Solana se va una parte importante de la historia de la moda española del siglo XX", dice Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

"Ella se inventó la pasarela española, era una persona con una gran fortaleza, trabajadora incasable", explica Bueno, quien recuerda que Cuca Solana representa la moda española de la transición.

- "Ella me descubrió, soy lo que soy gracias a ella, me dio la oportunidad de desfilar", explica el diseñador Juan Duyos, quien no pasa por alto el afamado carácter de Cuca Solano, "era muy 'heavy', tenía retranca, incluso era políticamente incorrecta, me hacía reír".

"Era capaz de manejar muy bien los egos de los diseñadores", añade Duyos quien recuerda que ha tenido una relación excelente, "incluso con cientos de broncas, la tengo cariño, era una mujer muy cercana a mi trabajo".

- Cuca supo vivir con intensidad el espíritu liberador y soñador de la moda, y pese al estrés que conlleva la escena, siempre sabía parar y saborear sus momentos, muchos de ellos posteriormente serían históricos en nuestra querida pasarela Cibeles, dice Ana Locking.

- Para Roberto Verino, Cuca Solana siempre tendrá un lugar destacado en la moda española. Su pasión y buen hacer al frente de la pasarela, que ella bautizó como Cibeles, fueron fundamentales para que los diseñadores españoles nos hiciéramos un nombre dentro y fuera de nuestras fronteras"

Sólo puedo hablar de ella con admiración, cariño y agradecimiento. Gracias por tanto, Cuca, concluye Verino.