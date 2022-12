Micromachismo, mamitis, panetone o portuñol: nuevas palabras incluidas en el Diccionario de la RAE

Una de las cosas que se ha convertido en tradición por estas fechas cercanas a fin de año es conocer las nuevas palabras que van a entrar a formar parte del Diccionario de la Lengua Española. La Real Academia Española (RAE) ha dado a conocer hoy los términos que se acaban de incorporar al diccionario. Esta última actualización suma un total de 3.152 novedades, entre las que se incluyen, además de 280 nuevas palabras, enmiendas a artículos ya existentes o nuevas definiciones de términos. Todo ello está ya disponible en la edición digital del diccionario.

En la presentación, el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, ha destacado las novedades que se han introducido por iniciativa de Javier Marías: 'sobrevenido' (impostado o artificial); 'hagioscopio' (abertura pequeña hecha en la pared de una iglesia para ver el altar) o 'traslaticio' (perteneciente o relativo a la traducción). Esto ha servido de pequeño homenaje al escritor y miembro de la Academia fallecido el pasado mes de septiembre.

En el ámbito del género, llega una incorporación que, por desgracia, sufren a diario muchas mujeres: 'micromachismo', “la forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos o expresiones, habitualmente inconscientes”. Relacionado con las mujeres y sus hijos también está a partir de ahora en el diccionario de la RAE 'mamitis': "excesivo apego a la madre". Sobre esto, Muñoz Machado ha aclarado: "Hemos incorporado 'mamitis' y no 'papitis', pero no es que consideremos que una cosa existe y otra no: una está documentada y la otra no", y de esta manera ha zanjado cualquier intento de polémica.

También en el ámbito social está la adición de la palabra 'edadismo' (discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas). Y otra de las incorporaciones es 'ruralizar'.

Nuevas palabras en tecnología y ciencia

El campo tecnológico es uno de los que ha recibido más inclusiones en el diccionario de la RAE. Entre otras, se han añadido 'micromecenazgo', 'macrodatos', 'puntocom', como adjetivo para las empresas que desarrollan su actividad en internet, o las expresiones 'comercio electrónico', 'minería de datos', 'obsolescencia programada' o 'vida útil'. Capítulo aparte merece 'videojugador'. La creciente afición a los videojuegos en jóvenes y no tan jóvenes ha impulsado la introducción de esta palabra, como persona que juega a videojuegos de forma habitual.

De las ciencias naturales se han añadido especies animales como 'dingo', mamífero cánido parecido al lobo que habita en Australia y el sureste asiático, 'facóquero', mamífero artiodáctilo africano del grupo de los suidos, muy similar al jabalí, y 'mantarraya'. Por otro lado,llegan al diccionario términos médicos como 'cortisol', 'hiperinmune', 'lidocaína' o 'monodosis'.

Más términos: panetone, conspiranoia o portuñol

En el apartado literario, la nueva actualización hace un guiño a la obra y a los seguidores de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar con la aparición de los adjetivos calificativos'garciamarquiano' o 'cortazariano'.

Del mundo gastronómico, aunque cause sorpresa, hasta ahora no estaba la palabra 'panetone' o 'panetón', en su voz americana, como “bizcocho navideño de origen italiano”. Se incluyen también nuevas acepciones de 'sancocho', en referencia al guiso canario, y 'compango', en alusión al conjunto de ingredientes cárnicos, ahumados o embutidos con que se elaboran la fabada y algunos cocidos.

En todas estas novedades y modificaciones tienen bastante peso los medios de comunicación, como ha indicado Paz Battaner, directora de la 24 edición del Diccionario, que ha puesto un par de ejemplos: la costumbre, sobre todo radiofónica, de llamar 'mercurio' a la temperatura meteorológica; y lo de nombrar como 'tema' a una composición musical moderna. Ambas son también novedades.

Battaner ha explicado también cómo del sustantivo 'corte', derivado del verbo cortar, se han sumado cuatro acepciones nuevas: cada una de las composiciones musicales de un disco; interrupción en una emisión radiofónica o televisiva para la publicidad; fase en un proceso de selección; y trozo de helado.

También es interesante que desde ahora en las palabras 'transparente' y 'opaco' se incluye una definición en la manera de actuar de las empresas o las instituciones. Otros términos curiosos de la lista son 'portuñol'(mezcla de español y portugués) 'sesión golfa', o los coloquialismos 'gusa', cuando se tiene mucha hambre, 'rular', por algo que funciona o marcha bien, y 'pota', por vómito.

Además de la actualización anual en formato digital, se trabaja simultáneamente en la 24 edición del DLE, que renovará por completo la actual y que está previsto que se presente en 2026.