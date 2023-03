Michael Bolton ofrecerá en junio en Marbella su único concierto en España

El cantautor estadounidense Michael Bolton se suma al cartel del festival de música Starlite de Marbella, donde ofrecerá el próximo 30 de junio su único concierto en España, según ha informado este viernes la organización del evento.

Con más de cinco décadas de trayectoria musical, Michael Bolton se ha convertido en un referente en la música, que ha vendido más de 65 millones de discos y alcanzado el número uno de las listas musicales con temas como Beautiful World o How Am I Supposed to Live Without You.

Conocido por su voz y letras conmovedoras, ofrecerá un concierto en el que la organización del festival espera que interprete algunos de sus temas más clásicos, entre ellos, How Can We Be Lovers, Soul Provider o la nominada al Grammy Georgia on My Mind, junto a otros nuevos como Spark of Light.

Entre los artistas confirmados para la próxima edición del encuentro musical se encuentran Rod Stewart, India Martínez, Sebastián Yatra, Lionel Richie, Gipsy Kings y Nicolás Reyes.

También han confirmado actuaciones en el Starlite Marbella este verano Anastacia, David Bisbal, Norah Jones, Andrés Calamaro, Carlos Rivera, Farruquito, Israel Fernández & Diego del Mora, Zaz, Sara Baras, Taburete, Antonio José, Vicente Amigo y Lola Índigo. EFE

