"Mercury lloró de felicidad tras grabar con Caballé", cuenta su exasistente

Peter Freestone, el que fuera asistente personal de Freddie Mercury entre 1979 y 1991, ha rememorado en su blog personal que una de las pocas veces que vio llorar al líder de Queen fue tras la primera grabación de "Barcelona" con su ídolo, Montserrat Caballé.

"¡Tengo la mejor voz del mundo cantando mi música!", cuenta que exclamó, con las manos en la cabeza, tras escuchar por primera vez la toma original de aquel tema mítico registrada en el estudio por la soprano española.

Freestone, que acostumbra a responder preguntas de seguidores de Mercury en su web, recupera la anécdota al subrayar que "rara vez" vio lágrimas en los ojos de Freddie. "Y cuando pasó, fue por entusiasmo o de felicidad", afirma.

"Supongo que cuando por fin se quedaba solo en alguna parte o se encontraba en su cama, justo antes de quedarse dormido, lloraba de pena. Como cualquiera de nosotros, no podía mantener la sonrisa todo el tiempo", reflexiona.

Bajo la firma de Phoebe, apodo por el que se le conocía en la residencia de Mercury, Garden Lodge, Freestone aborda otras cuestiones, como la buena relación que mantuvo con Elton John, a pesar de que sus agendas apenas les permitían coincidir, excepto el último año de vida del cantante y compositor de "The show must go on", cuando las visitas se volvieron más asiduas.

En su escrito, el primero en su blog personal desde enero, el exasistente personal tira de sarcasmo pedir perdón a todos aquellos "que estuvieron cerca de Freddie durante los 12 años en los que trabajé con él", pero a los que dice no haber visto.

"Debo haber andado por ahí con una venda, con tanta gente que en internet dice haber conocido a Freddie mucho mejor que yo mismo, pero cuyos nombres ni reconozco", ironiza, antes de pedir que no se hable a la ligera sobre cosas que se ignoran y que encuentra "dañinas" a ser vertidas contra quien ya no puede defenderse.