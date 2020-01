El mensaje de Michael Jackson que ha revolucionado a las redes: “Está vivo”

Michael Jackson ha revolucionado Twitter en las últimas horas. Por increíble que parezca, el cantante ha felicitado el año a todos sus seguidores. O, al menos, alguien ha utilizado su perfil oficial en la red social de los 140 caracteres para hacerlo. Con la posterior sorpresa de todas las personas que continúan al día de la actualidad que concierne al Rey del Pop, fallecido el 25 de junio de 2009.

“Os deseo a todos un feliz y saludable Año Nuevo”, se tuiteó desde la cuenta de Michael Jackson el pasado 31 de diciembre por la tarde. “Espera, ¿estás vivo?” o “OS LO DIJE, ESTÁ VIVO, ERA OBVIIIOOOO ESTÁ VIIIIVOOO SÍÍÍÍÍÍ QUIERO UN THRILLER PARTE DOS EH, SÁCATE UN TEMILLA CON EL OZUNA Y EL CONEJO MALOO PORFAA” fueron algunas respuestas al mensaje.

Con 14.000 retuits y casi 80.000 Me gusta, los usuarios de Twitter alucinaron con esta actividad de la cuenta de Jackson. Por si alguien se había quedado con ganas de más, un nuevo tuit relativo al 2020 apareció en el perfil oficial del intérprete de Billy Jean. Lo hizo en la madrugada de este jueves 2 de enero.

“To me, nothing is more important than making people happy, giving them a release from their problems and worries, helping them to lighten their load.” – Michael Jackson



Happy New Year to all. May this year be free from problems and worries. pic.twitter.com/zcGpdj1sKs