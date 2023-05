Mark Padmore, Víkingur Ólafsson y Amandine Beyer actuarán en el 43 Festival de Torroella

El tenor británico Mark Padmore, el pianista islandés Víkingur Ólafsson, la violinista francesa Amandine Beyer y la cantante mallorquina Maria del Mar Bonet son algunos de los artistas que actuarán en la 43 edición del Festival de Torroella de Montgrí, en el que se podrán escuchar obras de Beethoven, Bach, Vivaldi y Händel.

El festival, que se celebrará entre el 29 de julio y el 18 de agosto en la población gerundense, ha anunciado este jueves su programación, que se inaugurará con una producción propia del oratorio "Giuseppe riconosciuto" del compositor catalán Domènec Terradellas, obra que estrenó en Italia en 1736.

Esta edición presenta un total de 17 conciertos que proponen un recorrido musical de cinco siglos, desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, con una importante presencia de la música vocal, desde el Renacimiento al siglo XX, y de música barroca.

La programación sigue la filosofía del festival de combinar artistas de reconocida trayectoria con jóvenes valores de música que comienzan a destacar internacionalmente, ha recordado la organización.

El Festival de Torroella abrirá su 43 edición con una producción propia del oratorio "Giuseppe riconosciuto", obra rescatada en 1995 por el musicólogo Josep Dolcet, que será interpretada en Torroella por un conjunto de instrumentos antiguos.

Otra recuperación del patrimonio musical catalán del siglo XX será el poema sinfónico "Las islas Medes" de Juli Garreta, estrenado hace 100 años por la Orquesta Pau Casals.

Esta obra se presentará en un programa de temática marítima, frente a las Islas Medas en l'Estartit, con la Orquesta Sinfónica del Vallés y el pianista Marco Mezquida, que interpretará su Concierto para piano y orquesta"Talayot".

La música de Bach, Vivaldi y Händel estará presente en diversos conciertos, como el que protagonizarán la Orchestra of the Age of Enlightenment y el tenor Mark Padmore, que interpretarán cantatas del compositor de Eisenach, o el del pianista islandés Vikingur Ólafsson, que con las Variaciones Goldberg clausurará el Festival el 18 de agosto.

La violinista francesa Amandine Beyer y su grupo Gli Incogniti ofrecerá un programa de obras de Corelli y Händel, mientras la soprano caribeña Jeanine De Bique acompañada por el Concerto Köln explorará la naturaleza poliédrica de grandes heroínas de la ópera barroca, como Cleopatra, Rodelinda y Agripina, a través de arias de óperas dedicadas a estos personajes por Händel y otros compositores.

Por su parte, el conjunto francés Le Poème Harmonique, bajo la dirección de Vincent Dumestre y con cinco solistas vocales, revelará la emoción que se vivía en Venecia durante las procesiones que se celebraban en la ciudad de los canales en tiempos de Vivaldi.

Ludwig van Beethoven es uno de los protagonistas del concierto de presentación en el Festival de la pianista Juliana Avdeeva, ganadora del prestigioso Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin en 2010 e intérprete de referencia de este compositor.

Beethoven también compartirá programa con el compositor finlandés Jean Sibelius en el concierto de debut en Torroella de la Chamber Orchestra of Europe, bajo la dirección del británico Daniel Harding.

El Festival sigue ofreciendo la integral de los cuartetos de cuerda de Dmitri Shostakovich iniciada el pasado verano con el Cuarteto Gerhard, en una coproducción con la Quincena Musical Donostiarra.

El Festival de Torroella de Montgrí rendirá homenaje a dos grandes artistas catalanas de la interpretación musical, la soprano Victoria de los Ángeles, que estuvo vinculada al certamen durante la década de 1980, ofreciendo cuatro conciertos, y la pianista Alicia de Larrocha, a quien su amigo Joaquín Achúcarro rendirá homenaje en un recital.

El concierto de homenaje a Victoria de los Ángeles, de quien también se repasará su paso por el festival en una exposición, estará protagonizado por la soprano Erika Grimaldi, que ha confeccionado un programa inspirado en su repertorio.

La programación se completa con dos conciertos que mezclan la música antigua, la canción tradicional y la improvisación, uno de ellos el que ofrecerán Maria del Mar Bonet y el grupo L'Arpegiatta, dedicado a recrear la música improvisada del siglo XVII.

Por su parte, los Sacqueboutiers, en formato de cuarteto de acordeón, sacabucho, guitarra y percusión, combinarán el canto gregoriano, el fandango y la tarantela en su programa "Vita Bellaque", en el que hacen un viaje por la música popular que va de España a los Balcanes y del Mediterráneo a Japón.