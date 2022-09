'Malinche: amor y mestizaje', el nuevo musical de Nacho Cano tras más de diez años trabajando en él

Poco ha desvelado el autor de este montaje, pero lo suficiente para poner los dientes largos. Nos mostró una foto fija de la escenografía que, por lo que intuimos, se moverá con los personajes: Un galeón asoma la proa al fundo del escenario. Dos pirámides aztecas franquean la cascada, medio engullidas por la jungla, ante una enorme luna llena que luce en el cielo. No puede ser más evocador el atrezzo elegido para enmarcar esta historia de amor y gesta en torno a una de las mujeres más importantes de la época... y más polémicas.

“Se lo mostré a la mujer de López Obrador y le gustó bastante”, explica Nacho Cano al ser preguntado sobre la reacción política de México al musical. Recuerda que López Obrador escribió una carta al rey Felipe VI exigiéndole que pidiese perdón por la conquista de México.

El compositor define su musical como un espectáculo para toda la familia. En el recrea la relación de Malinche, una esclava azteca de noble ascendencia que le sirvió como intérprete a Hernán Cortés en su conquista, que le dio un hijo, el primer mestizo de la historia. Al margen de polémicas, Nacho cano nos cuenta que “en este musical vamos a la parte bonita del ser humano, queremos sacar lo mejor de las personas, lo que nos ayuda a vivir la vida en una frecuencia más alta. No estamos analizando quién es el bueno y quién es el malo, para nosotros son todos buenos. Para mí lo son de verdad, porque creo que la historia ha juzgado malamente a unos y otros, vamos al alma y a lo bueno de los personajes e intentamos crear un mondo del que todos salgamos siendo mejores personas”.

Mestizaje en el fondo y mestizaje en la forma: el elenco está formado por artistas de todos los rincones de España, con pinceladas de Iberoamérica y África, encabezados por la mexicana Andrea Bayardo. Cano es consciente de que va a recibir críticas y lo asume, porque el asunto que trata el musical “es un tema que genera opinión, pero las recibió Jesucristo Superstar, Evita... hay musicales que tienen componente histórico y aquí las recibiremos, pero es importante que la gente lo vea, porque pasaron cosas allí que han marcado el mundo come es. A diferencia de lo que pasó en el norte, que no hubo mestizaje, es que el mundo es como es por lo que pasó entre esas personas: Cortés, Montezuma y Malinche, esta interacción fabricó el mundo como es. Te puede gustar o no, pero tu llevas en tu sangre que eres eso, yo puedo querer mas o menos a mis padres pero soy su consecuencia. Entonces es preferible aceptarlo en positivo que en negativo”.

Nacho Cano eligió el 7 de septiembre para presentar su musical, una fecha fetiche para Mecano. El 15 será el estreno, la prueba de fuego de la ambiciosa obra de Nacho Cano.