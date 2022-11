El Mago Pop: "Me encantaría saber el truco para hacer un mundo mejor"

Marina López Güell

Antonio Díaz, El Mago Pop, el ilusionista más taquillero y televisivo del mundo, y posiblemente uno de los mejores en artificios espectaculares, reconoce que no tiene un truco para mejorar el mundo, pero que le "encantaría saberlo" en vez de estar "sacando pañuelitos, adivinando cartas o teletransportándome".

En una entrevista con EFE, el mago catalán opina que el único truco que sirve para hacer un mundo mejor "está en que las personas trabajemos para crear un mundo en el que todos tengan una vida digna y una vida lo más feliz posible", aunque admite que no sabe cómo hacerlo.

El Mago Pop (Badía del Vallès, 1986) que ha triunfado en Barcelona y Madrid con su espectáculo "Nada es imposible", explica que está muy ilusionado con llevar su magia a Brodway (Nueva York), algo que tenía previsto para junio de 2020 pero que la pandemia truncó y que ahora tiene programado para la próxima primavera.

En Nueva York, Díaz presentará el espectáculo de magia más visto del mundo adaptándolo en una 'Broadway Edition' que ya ha representado en Madrid y Barcelona, con un escenario en el que siempre pasan cosas y que es "a lo grande".

"Estoy muy ilusionado por ir a Broadway, es una de esas cosas que, por mucho que sueñes con conseguirlo, parece tan difícil que se haga realidad", confiesa.

Aunque no ha querido avanzar acontecimientos, Díaz ha dicho a EFE que dentro de dos semanas se hará pública toda la información relativa al nuevo espectáculo, es decir, el nombre del teatro, las fechas y la venta de entradas para Broadway, donde no son habituales los 'shows' de magia.

Según el mago, "en toda la historia, solamente un par de espectáculos de magia han llegado hasta los escenarios de Broadway, así que tener la oportunidad de hacerlo con uno de gran formato es un sueño" para él.

Antonio Díaz recuerda que desde pequeño su ilusión siempre había sido hacer magia: "No me atrevía a soñar en dedicarme a ello profesionalmente, simplemente quería aprender y poder hacer trucos en mi tiempo libre".

Es por eso que el ilusionista más taquillero del mundo dice: "No sé si nada es imposible, pero lo que tengo claro es que no todo lo es, y yo hoy estoy donde estoy porque, aunque las oportunidades tarden en llegar, he tenido la suerte de poder gozar de ellas".

Para el ilusionista, una de las formas de mejorar el mundo es colaborar con las organizaciones que trabajan para ayudar a las personas, y, en este sentido, se ha involucrado personalmente en la campaña 'La Magia la pones tú' de la Fundación Vicente Ferrer para apadrinar a niños de la India para que puedan tener oportunidades académicas y recursos sanitarios.

"Cuando la Fundación Vicente Ferrer me ofreció participar en su campaña navideña consideré que era una buena oportunidad para que niños de la India puedan aspirar a tener oportunidades", dice de forma humilde el exitoso prestidigitador.

El mago, que en 2019 compró el Teatro Victoria de Barcelona, por donde han pasado buena parte de los más de dos millones de personas que han visto la última edición de su espectáculo, subraya que "siempre se puede encontrar una excusa para participar en acciones solidarias, es imprescindible, es el mejor truco".