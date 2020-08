MADRID.-El Ayuntamiento reprocha "la dejación" de Uribes por estar "desaparecido" y reclama apoyo al sector cultural

La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha criticado "la dejación" del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, al estar desaparecido y ha reclamado al Gobierno un apoyo "mucho más importante" al sector cultural.

Tras una visita el Centro Conde Duque para hacer balance de los Veranos de la Villa, la edil madrileña ha subrayado que el Consistorio madrileño está "muy contento" de cómo el publico ha respondido a los Veranos de la Villa y ha animado a los madrileños "a apoyar el mundo de la cultura porque lo necesita".

"No se puede hacer dejación de funciones en el mundo de la Cultura como creo que lo está haciendo el ministro Uribes en estos momentos que está desaparecido. No se le oye, no sabemos a quién apoyo del sector y me parece que serían necesarias unas palabras y un apoyo y un empuje más importante al sector de la cultura, ha criticado.