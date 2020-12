Los secretos de Concepción Arenal ven la luz doscientos años después de su nacimiento

Tres salas de la Biblioteca nacional albergan una exclusiva colección de piezas que descubren aspectos inéditos de Concepción Arenal bajo el epígrafe “la pasión humanista 1.820-1.893” Mas allá de la anécdota, de su singular anonimato, de su indudable valentía, esta exposición muestra a la pensadora ética por excelencia del siglo XIX.

La premio Nacional de Historia Ana Caballé, junto a Cristina Peñamarín, han sido las encargadas de hacer la investigación y de darle forma a las 120 piezas que componen el discurso sobre la vida y las ideas de Concepción Arenal. Caballé reclama a la intelectual como “la gran pensadora ética del siglo XIX” por encima de cualquier otro intelectual del momento, nos dice. "No hay intelectual contemporáneo suyo que se ocupe tanto por el progreso moral de la sociedad española”, explica.

Concepción Arenal fue la precursora de nuestro estado del bienestar y del nacimiento de las ONG. "Sin ser complaciente, denfendió que el estado de derecho, inexistente en su tiempo, y lo público deben ocuparse de los más necesitados. Sujetos, para ella, de derechos y deberes”, relata. Al margen de su celebrada reforma penitenciaria, introdujo en el discurso político la empatía y la compasión. "Le da un carácter político a la caridad: quiere desvincvlar el concepto de una actitud cristina para considerarlo una obligación", explica la comisaria de esta exposición. "Los seres humanos tenemos la obligación de ponernos en lugar de los demás. Para ella es el eje de la convivencia. Defiende una ética de la compasión y considera que si ejercemos empatía, no con actitud complaciente. Damos el primer paso para socorrer al necesitado”, asegura a COPE.

No nos dejó demasiada información sobre su vida. En sus últimos años, sabiéndose muy enferma, destruyó gran parte de los documentos más íntimos. Pero sabemos, nos cuenta Ana caballé, que su padre la marcó mucho. "Murió cuando ella tenía 9 años y no pudo ayudarlo”, dijo. Era un militar que amaba profundamente a España y al que Fernando VII consideró capitulado. "Eso le destruyó y su hija vio cómo moría en la cárcel desmoronado sin poder hacer nada por él. Todo lo que no lo que no pudo hacer por su padre lo hará por los demás”, ha dicho. Ese es uno de los impulsos que nos hacen comprender su actitud vital. El otro, “su gran inteligencia”. Los primeros años de su vida los pasó muy perdida, sin saber a qué dedicarla. "Era mujer y no se contemplaba la posibilidad de estudios para ella”, hasta que encuentra su camino “en la beneficencia y la reforma penitenciaria”, ha contado.

200 años después “estaría satisfecha de su legado, viendo que hoy se entienden y se aplican aquellas ideas que en su tiempo pocos comprendieron”.

SALA CON DOCUMENTOS

Una de las salas está dedicada a la vida personal de Concepción Arenal. Es quizás la más sorprendente por inédita. Podemos conocer a su familia, a sus amigos, a sus confidentes…incluso ponemos cara a su marido, hasta ahora desconocido, escondió o destruyo sus documentos privados “porque tenía un gran sentido del honor y del orgullo que la llevó a mantener un perfil bajísimo sobre si misma”. Ana Caballé nos confiesa que se emocionó cuando en el museo de Pontevedra encontró un cuadernillo en el que escribe poemas. "Tenía 40 años, acababa de perder a su marido y estaba en una profunda depresión. Es entonces decide darse a conocer. Hay un pequeño poema, se titula “mi vida”, ha señalado. Está en una vitrina a la que podemos asomarnos.

La reivindicación de las comisarias es que Concepción Arenal vuelva a los libros de texto, “al colegio, as los institutos a las universidades. Incluso hay dos videos de animación para explicar su pensamiento a los niños". "Es fundamental comprender 200 años después la amplitud de su pensamiento que en su tiempo casi nadie entendía", dijo.