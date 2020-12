Los diez villancicos perfectos para relajarse en Navidad

En nuestra selección hemos buscado a diez artistas que interpretan de forma brillante canciones que nos harán sentir mejor, sin más. Comenzaremos por el ritmo de Jaime Cullum para, de inmediato, ir relajándonos con la maravillosa voz de Sam Smith. A partir de ahí, tenemos un lujo musical al alcance.

En Navidad música especial

La creatividad inmensa de los músicos hace que la Navidad pueda vestirse de canciones que, alejadas de los villancicos que debemos de cantar en nuestras reuniones familiares, llegan para ofrecernos la sensibilidad y la grandeza precisas para estas Navidades 2020.

Por supuesto, como artista invitada no faltará Mariah Carey pero lo hará con una canción navideña que no es la que muchos esperan y una de las mejores actuaciones de su carrera.

DIEZ canciones confortables y relajantes, puramente navideñas

1. Jamie Cullum "Christmas Never Gets Old "

El músico británico ha apostado por crear y lanzar un álbum "The Pianoman At Christmas" que pretende “ser elegante, lujoso, cinematográfico, como si fuera un gran y cálido abrazo”. Así nos lo contó en una reciente y exclusiva visita al presentarnos canciones como esta.

2. Sam Smith "Have Yourself A Merry Little Christmas"

Esta es una canción compuesta nacida en 1944 para la película musical Cita en San Luis que cantaba Judy Garland. Años después, Sam Smith ha interpretado con el carisma que detectan sus cuerdas vocales. La emoción puede y debe ser incontenible al escucharlo.

3. Ava Max "Christmas Without You"

La norteamericana es uno de los nuevos valores de la música pop que, desde que ha llegado a escena, no ha parado en sus éxitos con colaboraciones incluso con Pablo Alborán en "Tabú". Ahora, ha decidido incorporar su voz a la Navidad.

4. Maroon 5 "Happy Christmas (War is over)"

Si existen canciones inolvidables y maravillosas aquí está una de ellas. John Lennon grababa en Nueva York en 1971 una canción protesta contra la Guerra de Vietnam que, indudablemente, rompió expectativas y se convirtió en un himno navideño. Hoy, es la banda Maroon 5 quien la interpreta aquí.

5. Destiny's Child "Silent Night"

No debemos renunciar jamás a canciones que han supuesto mucho para muchos. En Navidad, menos aún.

"Silent Night" o Noche de paz nacía en el siglo XIX como un villancico austríaco y que sería declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad en el 2011 de sus innumerables versiones traemos una muy importante.

6. Stevie Wonder y Andra Day "Someday At Christmas"

Hace años, en 1967, uno de los más grandes músicos de la historia, Stevie Wonder, creaba esta canción que posteriormente adornaba con un videoclip que deberíamos ver al menos una vez en la vida cada uno de nosotros.

7. Luis Miguel "Blanca Navidad"

Hace catorce años el mexicano decidía lanzar su álbum y de título llegaba "Navidad". Entre los manjares más suculentos estaba otra versión de "Blanca Navidad" que siempre deja huella cuando pasa del filtro auditivo al alma.

8. Carly Rae Jepsen "Last Christmas"

Una canción inolvidable y de las más potentes es "Last Christmas" de Wham! que, año tras año, nadie se cansa de escuchar. Aquí degustamos una versión bajada inteligentemente de ritmo por el talento de Carly Rae Jepsen.

9. Christina Aguilera "The Christmas Song"

Como una película, mavarivollosa como su voz, llega esta canción con un videoclip. Ella es Christina Aguilera y la canción un "The Christmas Song" que caldea nuestro interior más frío en cada ocasión. La versión original nacía en 1944 y Christina grababa una nueva versión para su primer álbum navideño "My Kind of Christmas" en 1999. Luego, para erizarnos el pelo del alma, llegaría el videoclip que tenemos a continuación.

10. Mariah Carey "O Holy Night"

La música conoció a Mariah y la Navidad tiene un hueco siempre para su voz. Pero no todo es "All I Want for Christmas Is You", ni muchísimo menos. Con la capacidad de destrozar los más duros e increbantables caracteres humanos para inundarlos de confort, tiene en este vídeo una de sus mejores actuaciones de todos los tiempos que, como decimos a veces, hay que ver por lo menos una vez en la vida. La emoción es tan incontenible como la irrealidad de su voz.

Feliz Navidad!

Puede interesar también:

Así ha sido el impresionante directo de Jamie Cullum en los premios ¡Buenos días, Javi y Mar!