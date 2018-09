El lobo, la bruja y el ogro al descubierto en el libro infantil "Villanos"

El lobo, la bruja y el ogro, los personajes más temidos de todos los cuentos infantiles quedan al descubierto en "Villanos", una obra que destripa, describe y quita motivos para temerles a través de tres únicas páginas plegables llenas de sorpresas.

La ilustradora francesa Clotilde Perrin aborda en "Villano" (Maeva), a la venta el próximo 25 de septiembre, a estos tres protagonistas de la mayoría de las historias a las que se acercan por primera vez los más pequeños.

Y lo hace a través de páginas con tres solapas en las que mediante el texto aborda sus principales fortalezas y debilidades, sus platos favoritos o sus lecturas preferidas. Por ejemplo, ¿sabía que el lobo tiene problemas digestivos y que sus juegos favoritos es echar carreras o disfrazarse por las noches?.

Pues este es el contenido, junto con el cuento "El lobo y las siete cabritillas", que acompaña a un gran desplegable que muestra qué hay tras la piel de este temido animal, incluso nos muestra cómo Caperucita Roja o los tres cerditos están dentro de su estómago.

Y del lobo al ogro, ese otro gran provocador del miedo que Perrin presenta como un "patoso y poco tonto" que tiene como plato favorito a "los niños en brochetas". Una descripción que viene acompañada por el cuento "Juan y las habichuelas mágicas" y el desplegable que lo desviste para descubrir su interior.

Porque el ogro no solo es un ladrón de gallinas, sino que también guarda en el interior de su chaleco otros botines como cuchillos y sacos llenos de dinero. Bajo su gran sombrero, Perrin ha colocado una sorpresa que hará restarle importancia a este ser humano: un pequeño cerebro del tamaño de un ratón.

La última gran página desplegable está dedicada a la malvada bruja, una hechicera "envidiosa y muy celosa" que detesta los espejos y que protagoniza el cuento "La bruja Baba Yagá", que preside la solapa central.

A la izquierda, y escondida en un traje con alas de cuervo, la bruja muestra un vestido en el que están alojados un gato, un espejo y un caramelo con una cuerda que, al tirar de ella, muestra a un niño enjaulado fruto de la maldad de este personaje.

"Cuando era pequeña leí muchas historias, algunas me asustaron, otras me tranquilizaron. Creo que es así cómo comenzó mi viaje entre cientos de historias que siempre me ha gustado compartir con los demás", cuenta Perrin en declaraciones ofrecidas a la editorial Maeva sobre este libro de gran formato.