Las 5 series más esperadas de este verano 2019

Ya estamos en verano y Netflix trae novedades interesantes en cuanto a series para superar el aburrimiento los meses de julio y agosto. Hay dos que ya se han estrenado, pero las otras tres se van a estrenar en esta época estival, por lo que estarán en plena actualidad y podrás comentarla por todas esas veces que te has quedado fuera de la conversación por no conocer la serie en cuestión.

STRANGER THINGS (T3)

Una de las series de mayor éxito de Netflix y el tema de conversación de este mes de julio, estrenó el pasado 4 de julio su tercera temporada completa. Hace unos años su llegada revolucionó la plataforma y le dio un gran empujón para que se pudiera quedar en nuestro país. La segunda temporada también fue un éxito entre el público, aunque algo menos, y para esta nueva temporada se han puesto las pilas.

En ella viviremos el verano también en Hawkins, donde los niños protagonistas (ya adolescentes) dejan el instituto y se enfrentan a nuevas amenazas fantásticas, dado que un nuevo enemigo ha despertado con más fuerza que nunca. Volveremos a ver a Once (Millie Bobby Brown), adoptada oficialmente por Jim Hopper (David Harbour) y en una relación amorosa con Mike (Finn Wolfhard), que volverá a unir fuerzas con el grupo y con nuevos integrantes, como Maya Hawke, para salvar a todos del desastre. Todo en vísperas de las celebraciones del 4 de julio, sobrevolando el tema del sistema capitalista, así como mucha acción y espionaje.

Según los números que Netflix ha publicado tras el hype generado por la espera, desde la fecha de su estreno 40.7 millones de cuentas han estado viendo la serie, superando y casi triplicando a los números de la temporada dos, y 18.2 millones ya han terminado la temporada completa. Incluso el tráiler que lanzó la plataforma es el más visto en Youtube de un proyecto original de Netflix, una muestra más de las ganas que tenían los espectadores del regreso de esta serie.

LA CASA DE PAPEL (T3)

La tercera temporada de “La casa de papel” tendrá lugar el próximo 19 de julio y estará compuesta de ocho capítulos. Hace días que Netflix presentó el primer tráiler oficial, de dos minutos de duración, donde vemos cómo los miembros del equipo del profesor se juntan de nuevo con el objetivo de rescatar a Río. La ficción española ganadora del Emmy internacional vuelve con un enorme presupuesto, dejando ver el salto a nivel de producción desde que la plataforma se hizo con los derechos, se hace notar con espectaculares localizaciones como por ejemplo Tailandia, Italia, Panamá o Argentina.

Tal y como desvelan las imágenes, El Profesor (Álvaro Morte) vuelve a reunir a la banda y su felicidad se debe a que en aguas internacionales no hay límites ni leyes que existan, puesto que no pertenece a ningún estado y hay libertad de hacer lo que quieran, pues Europa ya no es seguro para nadie. El objetivo del viaje no es otro que organizar un robo todavía más arriesgado que el anterior como única alternativa para rescatar a Río, capturado mientras disfrutaba de la vida de millonario con Tokio (Úrsula Corberó), y posteriormente retenido en una cárcel de Tailandia. Pero no estarán solos, el actor Hovik Keuchkerian se unirá a la banda de ladrones con el pseudónimo de Bogotá, Najwa Nimri será Alicia, Fernando Cayo será Tamayo y Rodrigo de la Serna dará vida a un hombre con el apodo El Ingeniero.

Otro gran momento que nos muestra el tráiler es la reaparición de Berlín (Pedro Alonso). Se desconoce el hecho de si la serie ha querido que pensemos en la existencia de un giro donde finalmente no muere en la anterior temporada, o si solo están tirando de flashbacks para explicar la relación que le unió al El Profesor en unas escenas rodadas en Italia.

BLACK MIRROR (T5)

El pasado 5 de junio, Netflix presentó la quinta temporada de “Black mirror”, más corta que el resto, por cierto, con tres nuevos capítulos que cuentan con estrellas de la talla de Anthony Mackie, Andrew Scott y Miley Cyrus. Por si todavía no conoces esta seria, se trata de una antología donde cada capítulo tiene personajes y actores diferentes que cuentan historias independientes, aunque hay detalles que las conectan. Todas comparten la relación del ser humano con las nuevas tecnologías, presentando realidades distópicas, y en esta temporada en concreto, veremos interesantes debates como los juguetes inteligentes, realidad virtual o los coches VTR.

La serie comenzó en 2011 en el canal británico Channel 4 y posteriormente se incorporó a Netflix, donde ha sumado dos temporadas más de seis episodios y una película interactiva, Bandersnatch.

ORANGE IS THE NEW BLACK (T7)

Tras seis años, las presas de Litchfield se despedirán de Netflix en su séptima temporada, que se estrenará el 26 de julio y contará con trece episodios. Ya habíamos visto el teaser tan emotivo donde no se mostraban detalles nuevos, pero sí una bonita despedida de algunos personajes del reparto. En cualquier caso, ya se ha presentado el tráiler definitivo de esta séptima y última temporada.

Después de los alborotos de la quinta temporada, las prisioneras fueron separadas y enviadas a diferentes instalaciones, por lo que no se conocen noticias acerca de algunos personajes. Aun así, sabemos que la mayoría del reparto principal de la sexta entrega regresará para este final y a estos se unirán nuevos miembros.

“Orange is the new black” fue la primera serie original que la plataforma presentó junto con “House of Cards”. Una trama basada en las memorias de Piper Kerman que estuvo en las nominaciones de premios y que, a pesar de que su tirón ha ido descendiendo con el paso de las temporadas, continúa siendo una de las series más conocidas.

SUITS (T9)

Hasta ahora Usa Network no había dicho la fecha exacta de la llegada de esta novena, y última, tanda de capítulos que finalmente será el próximo 17 de julio en Netflix, medio año más tarde del estreno de la octava temporada. Será entonces cuando la serie de abogados que contó con Meghan Markle, la actual duquesa de Sussex, entre el reparto protagonista, llegue a su fin. Además, la fecha de estreno coincidirá con el de su ‘Spin-off’ “Pearson”, ambos disponibles en la plataforma, y el cual se centrará en la nueva vida de la abogada Jessica Pearson (Gina Torres) en Chicago, por lo que no ha desaparecido del todo de la serie.

En esta nueva entrega poco queda del reparto original, pues tres de los seis actores principales dejaron la serie entre la sexta y la séptima temporada, entre ellos está Gina Torres, Patrick J.Adams y Meghan Markle. Pero no todo son malas noticias, porque volveremos a ver a Gabriel Macht como protagonista junto a nuevas incorporaciones: Dulé Hill, Amanda Schull y Katherine Heigl.

Cuando 'Suits' acabe se convertirá en la serie con guión original más larga de Estados Unidos, con 134 episodios en total.

LAS CHICAS DEL CABLE (T4)

La serie de Netflix protagonizada por Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de Santiago y Ana Polvorosa, ya ha anunciado la cuarta temporada y estará disponible el próximo 9 de agosto.

Un año después de la explosión en la Compañía, en septiembre de 1931, comienza un periodo caracterizado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen: La República. Tal y como veíamos en el primer avance, continúa la lucha por los derechos de la mujer, y nuestras protagonistas se unen a las reivindicaciones mientras usan su coartada para defenderse de un interrogatorio al que aparentemente son sometidas por las acusaciones que recaen sobre ellas por la muerte de Mario (Sergio Mur). Lidia, Carlota, Ángeles y Marga se han puesto de acuerdo para que su gran secreto no salga a la luz, aunque todavía no sabemos si será suficiente para evitar a las autoridades que sospechan de ellas.

Los nuevos capítulos serán dirigidos por Antonio Hernández y Roger Gual, donde las historias personales se mezclarán con la intriga mientras se representa un momento político relevante en la historia de España.