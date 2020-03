Las 10 mejores sagas de películas para ver durante la cuarentena

Estos días de aislamiento por el coronavirus nos dan la oportunidad de hacer algo a lo que habitualmente no llegamos por las circunstancias habituales de la vida. Hablamos de animarnos a ver, ya sea en una sentada o en varios días seguidos con continuidad, alguna saga cinematográfica de principio a fin.

Con el fin de que puedas hacer ese maratón con el que siempre has soñado, tanto si no las has visto como nunca como si quieres revisitarlas por enésima vez, desde COPE.es te proponemos un buen puñado de películas con sus correspondientes secuelas.

El Padrino

La trilogía por excelencia para cualquier cinéfilo. Francis Ford Coppola firmó sin duda una de las sagas de más quilates de la historia del séptimo arte. Las dos primeras entregas se consideran auténticos mitos y, aunque la tercera ciertamente baja el nivel, no es una mala película, sino que sencillamente se ve eclipsada por sus predecesoras.

Con un reparto de lujo, con Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro y Robert Duvall, entre otros, la saga se centra en la familia Corleone, un clan mafioso en el Nueva York de los años 40 y 50.

El Señor de los Anillos

Magistral adaptación de la magna obra de J.R.R. Tolkien. Peter Jackson dirige esta trilogía que transporta al espectador directamente a la Tierra Media y que ganó 17 premios Oscar. Mención aparte merece su maravillosa banda sonora.

La epopeya de ‘El Señor de los Anillos’ cuenta la historia de Frodo, un hobbit de la Comarca que afronta la difícil misión de destruir el Anillo Único, un poderoso objeto del mal donde habita el espíritu del mismo Señor Oscuro Sauron.

Para llevar a cabo su empresa, Frodo contará con la ayuda de ocho compañeros, entre ellos el mago Gandalf, el heredero al trono de Gondor, Aragorn, y su inseparable jardinero, Samsagaz Gamyi.

Si te quedas con ganas de más, siempre puedes ver la trilogía de ‘El Hobbit’, aunque es justo decir que la crítica no celebró de la misma forma esta segunda aproximación de Jackson al universo de Tolkien.

La saga que cambió la cultura popular y la forma de ir al cine. La trilogía original liderada por George Lucas conquistó desde su estreno a millones de espectadores de todo el mundo y derivó en otras dos series de tres películas, la segunda finalizada este mismo año.

Cuenta la historia de Luke Skywalker, un joven granjero al que las circunstancias empujan a enfrentarse al malvado Imperio Galáctico. Le acompañan en su aventura un viejo maestro jedi, Obi Wan-Kenobi, una princesa y un contrabandista de corazón de oro.

Harry Potter

La adaptación de los libros escritos por J.K. Rowling que hicieron las delicias de pequeños y mayores en todo el planeta. Nada menos que ocho películas sobre el joven Harry Potter, un niño que descubre que es un mago y al que se le abre un mundo fantástico en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Pero este mágico universo se ve amenazado por Lord Voldemort, el brujo que mató a los padres de Harry y que no descansará hasta hacerse con el dominio del mundo.

Star Trek

Otra clásica saga galáctica, esta vez ambientada en el siglo XXIII. Cuenta las peripecias del capitán Kirk y el resto de la tripulación de la nave Enterprise.

El universo de Star Trek es muy amplio e incluye varios formatos, desde la original serie de televisión estrenada en 1966, pasando por otras series para la pequeña pantalla, una saga de trece películas y una serie animada.

El caballero oscuro

De las múltiples versiones sobre Batman que han llegado a la gran pantalla la crítica y el público coinciden en señalar como la mejor a la trilogía de Christopher Nolan. Christian Bale se cubre bajo la capa y la máscara del hombre murciélago en la versión más psicológica de las protagonizadas hasta la fecha por el caballero oscuro.

Especialmente celebrada fue la segunda entrega de la saga, fiel reflejo de unos Estados Unidos post 11-S, con un imperial Heath Ledger en el papel de Joker que le valió el Oscar a título póstumo.

Indiana Jones

Steven Spielberg, en la dirección, y George Lucas, en el guion, nos trajeron al arqueólogo más famoso de la historia del cine. Harrison Ford interpreta al intrépido Indiana Jones, un profesor universitario que se dedica a viajar por medio mundo recuperando misteriosos objetos como el Arca de la Alianza o el mismo Santo Grial.

La dirección de Spielberg, la carismática interpretación de Ford y la inolvidable partitura de John Williams contribuyeron a conformar una saga inmortal en el corazón de los espectadores de varias generaciones.

James Bond

La más longeva de todas las sagas (arrancó en 1962) lleva presente en nuestras vidas casi desde siempre. Seis actores y veinticuatro películas después, el agente 007 sigue al servicio de su Majestad salvando a Gran Bretaña y al mundo de toda clase de amenazas.

Está previsto que este noviembre se estrene la entrega número 25, la última en la que Daniel Craig interpretará al famoso espía. Una ocasión más de meternos en ese universo de coches Aston Martin, martinis agitados y no revueltos y ‘chicas Bond’.

Misión imposible

La franquicia de acción protagonizada por Tom Cruise llegó a las salas de cine en 1996 y ya va por la sexta entrega, estrenada en 2018. El actor neoyorkino permanece incombustible a la hora de traernos las aventuras de Ethan Hunt, el agente de la Fuerza de Misiones Imposibles empeñado una y otra vez en salvar al mundo de la catástrofe.

Regreso al futuro

La saga dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox hizo las delicias de los espectadores en los ochenta y permanece hoy en día como un clásico irrenunciable de aventuras y ciencia ficción.

En ella se nos cuenta la historia de Marty McFly, un joven que se verá inmerso en una serie de viajes al pasado y al futuro gracias a la máquina del tiempo construida por el científico Doc Brown. Una trilogía imprescindible que sigue apelando a los cinéfilos de todas las edades.