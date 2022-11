Kristen Stewart, por su éxito en 'Crepúsculo': un príncipe árabe le pagó 500.000 dólares por sentarse con ella

Kristen Stewart es una exitosa actriz que comenzó a desarrollar su carrera con tan solo ocho años. Se la recuerda por papeles de niña como en 'Zathura: A Space Adventure', aunque su trampolín a la fama internacional fue la saga 'Crepúsculo'. Desde entonces, la intérprete no ha dejado de trabajar hasta forjarse un gran reconocimiento en la industria por su trabajo en películas como 'Café Society', 'Los ángeles de Charlie', 'Underwater', 'Spencer' o 'Crimenes del futuro', entre otras.

A pesar de ello, muchos siguen refiriéndose a ella por Bella Swan, la protagonista de la saga de vampiros. Este personaje le hizo tener admiradores por todos los rincones del mundo, teniendo fans que pagarían por pasar con ella solo unos segundos. Esto es lo que pasó con un príncipe árabe que le ofreció 500.000 dólares a cambio de verla y conversar con ella 15 minutos.

Fue Harvey Weinstein el mediador entre ambos y quien compartió esta anécdota. En un principio la actriz se negó. Entonces, Weinstein negoció por lograr una mayor cantidad de dinero y acordó medio millón de dólares. Por este motivo, se esforzó en convencer a Stewart, quien terminó aceptando al solo tener que estar durante un cuarto de hora sentada a su lado y escuchándole. "¿Cuánto?", quiso saber la intérprete, que terminó aceptando al conocer la respuesta.









"El dinero se entregó por adelantado"

Todo ocurrió durante un concierto benéfico realizado en Madison Square, el cual tenía como objetivo ayudar a millones de personas en Estados Unidos que resultaron afectadas por el huracán Sandy en 2012. Como consecuencia, la actriz utilizó el dinero del príncipe árabe para donarlo a la causa, siendo una de las mayores recaudadoras del evento.

Según cuenta Weinstein, el príncipe pagó por adelantado y se citaron en el Madison Square Garden. "Y Kristen se sentó ahí, al lado del tipo, durante 15 minutos", señalaba el productor.

Gracias a esto, en tal solo 15 minutos, el equipo del concierto había logrado recaudar medio millón más. Con las actuaciones de artistas como Paul McCartney, Billy Joel, Chris Rock, Adam Sandler, Mick Jagger, Bon Jovi y Bruce Springsteen, el evento acabó por recaudar 35 millones de dólares.

No obstante, el príncipe de Oriente Medio no soló pagó por conocer a la actriz, también hizo una donación. "El dinero se entregó por adelantado, en efectivo", relató Weinstein. Esta anécdota se ha hecho viral en todo el mundo por las declaraciones del productor. A pesar de ello, Stewart no se ha pronunciado al respecto.