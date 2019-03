La hasta ahora portavoz del grupo municipal del PP de Granada, Rocío Díaz, será nombrada directora del Patronato de la Alhambra en el próximo Consejo de Gobierno después de que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, haya propuesto esta tarde su nombramiento en el pleno de este órgano.

Al término de la reunión, la consejera ha explicado a los periodistas que tras escuchar a todos los miembros del Patronato -conformado, además de por la Junta, por el Ayuntamiento de Granada y el Ministerio de Cultura- ha decidido mantener la propuesta de Rocío Díaz, que sustituirá en el cargo a Reynaldo Fernández.

La propuesta será elevada para su ratificación al Consejo de Gobierno de la Junta, previsiblemente al del próximo martes si no hay trabas administrativas, según la consejera.

Se trata en su opinión de una persona que reúne "todos los requisitos" por su "completa" formación y experiencia también en la gestión privada y por su amplio conocimiento de la ciudad tras su labor como concejal de Turismo entre el 2011 y el 2016, periodo en el que además fue miembro del Patronato de la Alhambra y, durante unos años, vicepresidenta de la Agencia Albaicín, encargada de la preservación del patrimonio cultural del barrio granadino.

La consejera ha resaltado la labor del hasta ahora director, Reynaldo Fernández, que tomó las riendas en un momento "complicado" para la Alhambra, inmersa entonces en varias causas judiciales, y ha agradecido "el gran sentido de lealtad" que han demostrado, ha dicho, el resto de miembros del Patronato durante el pleno.

Preguntada por qué no se ha optado finalmente por un concurso público para la elección de este cargo directivo, Del Pozo ha indicado que no es que haya "huido" de un concurso público ni que lo descarte en un futuro: "Simplemente he mantenido el criterio que se ha venido manteniendo estos años atrás, únicamente me he ceñido a la normativa y he hecho todo lo que exigen los estatutos".

Rocío Díaz Jiménez (Granada, 1975) es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, graduada en Protocolo y Relaciones Institucionales por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Granada, con formación también en el Programa de Liderazgo para la Administración Pública del IESE Business School.

Actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, fue durante seis años su concejal de Turismo (2011-2016), así como vicepresidenta de la Agencia Albaicín.

Con anterioridad, fue responsable de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada (2006-2009), así como de diversas entidades y empresas privadas.