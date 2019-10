Julia Medina debuta tras OT con un disco "de emoción, verdad y sentimiento"

Silvia García Herráez

"Feliz y muy ilusionada", así es como se muestra Julia Medina, la joven artista de San Fernando (Cádiz), con el lanzamiento de su disco "No dejes de bailar", su debut musical tras su paso por "Operación Triunfo 2018" y un trabajo "lleno de emoción, verdad y sentimiento".

"A mí me encanta bailar, no se me da muy bien, pero me hace muy feliz; y lo mismo me pasaba con el disco, yo no sabía cómo componer uno, no sabía cómo vivir ese momento, pero decidí aprender haciéndolo. Entonces para mí el baile era una metáfora relacionada con el disco", explica la artista en una entrevista con EFE.

Casi desde su salida del programa musical, Medina tenía muy claro que quería hacer un disco. "Muy exigente y trabajadora", se encerró en su casa varios meses para componer. "Ha sido un año muy bonito y muy intenso donde he aprendido mucho de las personas, en un proceso de aprendizaje muy bueno gracias a la ayuda de otros artistas", señala Medina.

Producido por Dani Ruiz, este "No dejes de bailar" (Universal) cuenta con el apoyo de grandes compositores como Andrés Suárez, David Santisteban, Pedro Guerra o Ricky Rivera, que la han acompañado en este primer baile.

A la cantante gaditana es fácil seguirle el paso a lo largo de las diez canciones que componen este trabajo, "lleno de emoción, verdad y sentimiento", pero sobre todo "honestidad": "Es un disco muy personal e intimista, estoy feliz porque expreso todo lo que quería, por lo que yo lo definiría como muy honesto".

Además, cuenta con las colaboraciones de la cantante y compositora Carmen Boza y de Pedro Guerra, dos duetos en los que la gaditana desprende la gran admiración que siente por ellos. "Me reuní con Pedro Guerra para componer y al final conectamos tanto que se me ocurrió ofrecerle que colaborase conmigo", declara.

Distinto fue con Boza, con la que canta "No me despedí", la que considera la mejor canción del álbum.

"Nos conocemos desde que salí de la Academia, hemos hablado mucho, tenemos muy buena relación -de hecho la considero una amiga-, por lo que compuse una canción que me recordaba mucho a su estilo y me vino a la cabeza el cantarla con ella", rememora.

Apenas una semana antes de que saliera el disco el pasado viernes 18 de octubre, Medina deleitaba a sus fans con "Dime", un aperitivo en forma de balada que daba paso al disco. "Decidí empezar con esta canción porque posee mucha emoción, es muy yo, y quería que la gente se emocionara conmigo", declara.

Fue el 19 diciembre de 2018 cuando concluyó su paso por OT consagrándose como quinta clasificada, por detrás de sus compañeros Sabela, Natalia, Alba y Famous.

"Yo cuando entré no me imaginaba para nada que iba llegar a la final del concurso, siempre me decía: 'Ya he entrado, ahora que pase lo que tenga que pasar', y mira por dónde llegué a la final; una vez allí, sí que tenía claro que estaba entre el cuarto y el quinto puesto", precisa.

Para la gaditana OT ha significado "crecimiento", como persona y como cantante". Además, apunta que es un gran ventanal de exposición al mundo y que, gracias a ello, ha conocido a muchos artistas con los que ha tenido la oportunidad de trabajar y aprender de ellos ahora.

Medina ahora mismo está inmersa en la gira de la firma de discos (cuya próxima parada la lleva a Córdoba), aunque no deja de pensar en la gira de conciertos, para la cual esta semana ya salen las fechas. En ese sentido, la extriunfita ha avanzado a EFE que su primer concierto será en Barcelona el 2 de febrero, aunque "todavía está por concretar".