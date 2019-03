Julia G. Caba: "El cine me ha dado alegrías, quizá más que oportunidades"

Alicia G.Arribas

La actriz Julia Gutiérrez Caba, que recibe esta noche la Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival de Málaga, un galardón que se otorga a los "imprescindibles" del cine español, ha señalado en una entrevista con Efe que el cine le ha dado "muchas alegrías, quizá más que oportunidades".

"Pero sobre todo -ha manifestado-, el cine me dado mucho como espectadora, me latía el corazón cuando terminaba el No-Do, cuando llegaba el león de la Metro, y empezaba la película. Y las estrellas eran todas tan guapas y vivían en unos sitios tan exóticos, con todas las carencias que teníamos nosotros", rememora.

Miembro de una larga familia de actores, su sobrina nieta Irene Escolar es la última de la saga, "una niña que estudia muy intensamente", la define la actriz, quien "envidia" (con letras pequeñas) "la época en la que le ha tocado vivir", con "los medios y las oportunidades que hay, con muchas más facilidades. Nosotras jamás pudimos pensar en viajar fuera de España, por ejemplo".

"Todas las mujeres deberíamos ser feministas", afirma la actriz, quien echa la vista atrás para presumir de que "en el siglo XIX mi abuela y mi tía abuela maternas ya hacían teatro: eso no debía ser nada fácil, porque esta profesión no ha sido nunca admitida como 'noble', sino todo lo contrario, para qué nos vamos a engañar"

"Hicieron las 'américas' haciendo teatro, fueron madres de familia y trabajaron mucho, fuera y dentro de casa. En mi familia, eso es lo normal".

"Si no llega a ser por estas mujeres -asevera- no se hubiera iniciado ese movimiento que hoy está en ebullición y es imparable, lo creo sinceramente. Yo no soy una mujer agresiva, pero creo que a veces las cosas solo se consiguen así. Es verdad que queda mucho, pero las apoyo desde mi moderación", apunta la actriz, con verdadera fuerza moral desde sus 86 años.

Se queja de algunos cambios que ha observado en la sociedad en estos años: "En algunas cosas nos falta la delicadeza con los demás, hay demasiada irritación, poca educación; noto comportamientos poco adecuados, quizá por mi edad -se disculpa- pero no me gusta que la gente, cuando te tropiezas en la calle, te suelte un 'por qué me empujas'".

"Y me llama la atención sobre todo lo que ha cambiado la sociedad en cuanto a cosas que antes no se aceptaban y ahora ya sí. Y la llegada de internet, que nos ha sumado un montón de beneficios, pero también perjuicios: vivimos una cierta incógnita sobre saber manejar ciertas cosas", considera.

En este punto, comenta que "el teatro hay que verlo en el teatro y el cine en el cine" aunque "dicho esto -se ríe-, yo lo veo en la tele, porque ya no salgo por la noche".

"Yo no he sido nunca una estrella", afirma tajante, e ironiza con los motivos: "Nunca tuve el propósito de serlo".

"Ni me visto ni me comporto como una estrella; las estrellas tienen amantes maravillosos, o maridos con mucho dinero, generalmente", se ríe. "Estoy lejos de esas divas que yo veía de pequeña en el cine", concluye.

Entre sus numerosos premios atesora el Nacional de Teatro (1970) la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1994), un Goya por "You are the One (una historia de entonces)", su última película, o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2007), a los que hoy se suma la Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival de Málaga.

La relación de Gutiérrez Caba con la ciudad se remonta a su infancia, cuando viajaba con sus padres, y no hace ni un año estuvo actuando en el teatro Cervantes con "Cartas de amor".

"Málaga ha ido creciendo mucho en todos los sentidos. La veo cada vez más sólida, su festival también es cada vez más importante y crece como ciudad. El mar, y el cielo, sigues siendo los mismos, de bonitos y de azules, pero Málaga ha crecido con la cultura".