"Got Talent España" presenta su sexta temporada, la "más compleja y esperada"

"Got Talent España" vuelve este viernes, 15 de enero, a Telecinco con una sexta temporada, compuesta por 15 galas, que se presenta como la "más compleja" y la "más esperada", ha explicado este miércoles en rueda de prensa Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

15 galas compondrán esta edición del programa "Got Talent España", la cual volverá a contar con Santi Millán como maestro de ceremonias y Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Paz Padilla como miembros del jurado.

Una sexta edición "diferente" y "especial", como han coincidido en resaltar los miembros del jurado, a causa de la crisis de la covid-19, que ha provocado que tanto el casting como las grabaciones del propio programa se llevaran a cabo de manera distinta a anteriores temporadas.

"Ha sido la edición más compleja que hemos producido y realizado, pero la más esperada", ha comentado Manuel Villanueva, quien ha confirmado que el programa comenzará a emitirse este mismo viernes.

El casting, como ha explicado Villanueva, se realizó de manera telemática y "abarcó a casi 300 personas", mientras que la grabación del programa se tuvo que realizar, en plena pandemia, bajo estrictas medidas de seguridad y, por primera vez, en dos teatros diferentes, el Teatro Coliseum y el Teatro López de Vega.

Ha sido Nathalie García, CEO de Fremantle España (productora del programa), quien ha explicado que el Teatro López de Vega fue "el lugar para grabar el backstage y para los ensayos", mientras que el Coliseum fue el elegido para llevar a cabo las audiciones, que contaron con un público reducido.

"Este año hay cosas que no hemos visto nunca antes. Siempre te vuelve a sorprender", ha comentado Edurne, "'Got talent' es magia", algo que su compañero Dani Martínez ha completado: "La gente va a alucinar".

Risto, por su parte, ha destacado que el programa es, "sin duda, el mejor espectáculo de la televisión en estos momentos": "Es increíble que haya talento de este nivel en tantas categorías", ha remarcado.

Paz Padilla, ausente en gran parte de las galas por el fallecimiento de su marido Antonio Vidal, ha hablado de su incorporación al programa en la recta final de las grabaciones: "Llegué a mitad de temporada por circunstancias personales y estoy muy agradecida porque mis jefes me guardaron el espacio y no buscaron sustituto. Me dijeron que me tomara el tiempo que quisiera".

"Es uno de los programas más bonitos de la televisión. Es como la vida misma", ha concluido la actriz y presentadora.

"Got Talent", producido en España por Mediaset en colaboración con Fremantle España, es un talent show británico, creado por Simon Cowell, cuyo éxito en Reino Unido fue acompañado de adaptaciones a nivel internacional con más de 50 versiones en todo el mundo.