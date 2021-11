Goizalde Núñez: no es fácil vivir de este oficio y tener un reconocimiento

Rafael Peña

La actríz bilbaína Goizalde Núñez no duda a la hora de reconocer que es "complicado" poder "vivir" de este oficio en nuestro país, además de gozar de un "cierto reconocimiento social y de la profesión".

En una entrevista con Efe en Ceuta, Goizalde Núñez (Bilbao, Vizcaya, 1979) se muestra "profesionalmente satisfecha y contenta de haber llegado hasta aquí viviendo de este oficio, por lo que considero que estoy en un buen momento y me siento bien, con bastantes cosas caminadas".

La actríz entiende que este análisis es para sentirse "muy afortunada porque cuando escuchas las cifras del nivel de paro te enteras que el 90% de los actores no pueden vivir de esto y si antes de la pandemia la situación era complicada ahora es terrible".

Por este motivo, ha apostado por "apoyar mucho todo el trabajo y las pequeñas empresas ya que muchas no han podido resistir y son tiempos duros para todos, quizás un poco más para los artistas de cine, teatro o televisión".

A nivel profesional destaca que el teatro "es el lugar donde más en casa me siento" porque para el cine piensa que "tengo la sensación de estar empezando y que me queda mucho por aprender, aunque también en televisión he hecho muchas cosas".

La actríz representa esta noche en la ciudad la obra "El Salto de Darwin" junto a compañeros de reparto como Cecilia Freire, Pablo Gómez-Pando, Olalla Hernández, Teo Lucadamo y Jorge Usón. "Es una función que nos sorprende mucho a nosotros y al público porque es complicada de hacer ya que tiene unos diálogos muy variados y los personajes giran de forma imprevista".

Goizalde Núñez ha resaltado a Efe que con esta función "es gratificante ver desde el escenario la respuesta de los espectadores porque hay momentos de la función que está todo en silencio porque el público se impacta, es decir, es una tragicomedia que toca muchos temas".

Le agrada que la recuerden todavía por su papel de Lourditas en la exitosa serie televisiva "Los Serrano" pero con matices: "me da mucha alegría que se acerque la gente con mucho cariño y me agrada que me reconozcan pero lo principal es que no me han encasillado con este personaje porque he hecho muchos personajes muy variados, si bien reconozco que Lourditas supuso un salto a la popularidad".

La actriz es la segunda vez que visita la ciudad ya que la anterior fue con un espectáculo llamado "Hombres, mujeres y punto" y ha añadido que "siempre es bueno llegar a todos sitios para que el público nos vea y se sorprenda, además de pasarlo muy bien que es lo principal".