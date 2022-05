Gheorghe Vintan: Juan Ramón ha de estar en la literatura de cualquier país

Laura Ramírez

La literatura de cualquier país que tienda a la universalidad debe de tener presente a una figura como el Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Esta es la premisa que marca el trabajo que desde hace ya dos décadas realiza el poeta Gheorghe Vintan para dar a conocer al moguereño en su país, Rumanía.

El también presidente de la Asociación Cultural Juan Ramón Jiménez y Lucian Blaga de la Comunidad de Madrid ha explicado en una entrevista con EFE, con motivo de su presencia en la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón de Moguer (Huelva), localidad natal del Nobel, para presentar la primera edición bilingüe español-rumano de 'Platero y yo' -de la que es autor y editor-, el desarrollo de su labor y cómo esta está dando sus frutos.

De la misma manera que Zenobia Camprubí, mujer de Juan Ramón Jiménez, a principios del siglo XX, tradujo al español las obras del poeta indio Rabindranath Tagore, Nobel de Literatura en 1913; un siglo más tarde, Vintan viene haciendo lo propio con las obras del español, quien obtuvo el Nobel en 1956, al rumano, contribuyendo a que pueda ser conocido por sus paisanos.

Su primera toma de contacto con el poeta de Moguer fue en 1967 en Rumanía, cuando cursaba estudios en el instituto y en 'Tribuna', una revista que se publicaba en la provincia en la que él residía y donde se transcribieron algunos de sus poemas.

Ese descubrimiento se tornó en interés por ir conociendo la vida y obra de ese poeta que llegó a ser Nobel y pasados los años cuando llegó a España a realizar unos cursos de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de Alcalá de Henares, "fue cuando decidí iniciar un camino que tenía como principal objetivo que se conociera la obra de Juan Ramón en Rumanía".

Para ello, apunta, ha contando desde prácticamente el principio con el apoyo de la comunidad de herederos del Nobel, cuya representante, Carmen Hernández Pinzón, "me dio el derecho y me conminó a que me pusiera a trabajar" en esa labor de darlo a conocer entre sus paisanos.

Desde entonces, allá por el 2000, la labor de Vintan ha sido prolífica, en 2014 publicó la primera biografía de Juan Ramón Jiménez en rumano y una Antología de 77 poemas y a partir de ese año hasta ocho volúmenes más con obras del poeta, además de la primera edición completa de 'Platero y yo' en rumano y la primera bilingüe rumano-español.

Con esta última, su pretensión va más allá del simple conocimiento de la obra: "Con ella quiero que las dos partes los españoles y los rumanos puedan leer los capítulos, el libro entero de Platero a la misma vez, entendiéndolo al mismo tiempo, completo y con todos sus apéndices".

Descubrir, añade, esa obra "que frente a los que piensan que es para niños es para todos los públicos", ese libro que es una "estampa costumbrista del Moguer de la época", que "te permite conocer cómo vivía entonces la sociedad trascendiendo la propia localidad".

Ahora trabaja en la traducción de 'Melancolía' continuando ininterrumpidamente en su objetivo facilitar en todo lo posible el conocimiento de Juan Ramón Jiménez sabedor de su importancia en la literatura universal, y es precisamente que Rumanía se adentre en esa "universalidad" la premisa de toda su labor.

"Es necesario que un escritor como Juan Ramón sea conocido universalmente por su importancia; por tanto, si en Rumanía no se conoce este autor algo no estaría completo, pues nos perderíamos el saber de uno de los referentes de la literatura", señala.

Asegura sentirse "orgullo" de un trabajo que está dando sus frutos y la vida y obra de Juan Ramón en su país tiene cada vez un hueco mayor: "En cada festival que se hace en Rumanía, ya sea nacional o internacional, donde se conmemoran a grandes poetas me llaman para presentar las últimas obras que hago sobre Juan Ramón"; además, destaca el hecho de que de cada edición que ha hecho hay ejemplares en todas las bibliotecas provinciales de Rumanía".