GALICIA.-El documental 'Negro púrpura' abre este martes la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico

El certamen se celebra en Santiago hasta el sábado con una veintena de cintas

El documental 'Negro Púrpura', dirigido por Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva, inaugura este martes, 6 de abril, la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) del Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela.

'Negro púrpura' recorre la historia de la presencia en Galicia del hongo del cornezuelo del centeno ('Claviceps purpurea') --con varios nombres en gallegos como 'caruncho', 'cornecelo' o 'dentón'--, así como su conexión con el LSD, las multinacionales farmacéuticas, las plagas medievales y la CIA.

Esta sesión, fuera de competición, contará con la presencial del equipo del documental en la proyección en el Teatro Principal (19,30 horas).

La 16ª edición del MICE se celebrará del 6 al 10 de abril, en una edición que compatibiliza exhibición presencial y online. Habrá una veintena de cintas entre la sección oficial y fuera de concurso. Este año se incluyen los apartados 'Impropias', que aborda la memoria histórica desde una perspectiva de género, y 'Trazas', en colaboración con el Cineclube Compostela y dedicado al lenguaje.

La programación de la Sección Oficial de la 16ª MICE podrá seguirse desde las pantallas del Museo do Pobo Galego, del Teatro Principal y del cine Númax. Serán 11 películas de siete países (España, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Marruecos, Mozambique y Portugal) las que irán a concurso, entre las que se encuentran cuatro filmes gallegos: 'A miña terra', de Santiago D. Risco; 'Notas sobre a habilitade en A Barca', del Colectivo Semente; 'A poeta analfabeta', de Sonia Méndez y 'Entre pastores e lobos', de Manuel Pedrosa.

Fuera de competición estarán títulos como 'Os corpos' de Eloy Domínguez Serén, y el mediometraje 'Do Not Lean On Door', de Vicente Vázquez.

Entre las actividades paralelas, destacan el taller práctico 'De la investigación a la creación biográfica' y la exposición 'Ons soa', comisariada por la arqueóloga y etnógrafa Paula Bellesteros-Arias a partir de su trabajo de campo en la Illa de Ons.