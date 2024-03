FundéuRAE: “sub-21”, escritura adecuada

La denominación sub-21, con la que se alude a los equipos integrados por jugadores de veintiún años o menos, se escribe con minúscula y con guion intermedio, no sub21, sub 21 o sub21.

No obstante, pueden encontrarse frases como las siguientes en algunos medios de comunicación: La sub21 deja en duda a Peque contra el Eldense, La Sub-21 no puede con una efectiva y ordenada Eslovaquia o La selección argentina masculina Sub-21 de vóley le ganó a Brasil y es semifinalista del mundial.

Aunque las combinaciones de cifras y letras pueden escribirse habitualmente sin guion, la ortografía académica señala que este signo es obligado cuando la unidad léxica es resultado de un proceso de prefijación, como sucede en sub-21 o sub-23. Por tanto, no son apropiadas las grafías con espacio, con apóstrofo o sin guion intermedio : sub 21, sub21, sub21, sub 23, sub23 ni sub23.

Además, cuando se emplea para referirse a un equipo o una selección, sub no funciona como nombre propio, por lo que lo adecuado es escribirlo con minúscula, al igual que el sustantivo selección y los adjetivos que puedan acompañarlo: la sub-21, la selección mexicana sub-23.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir La sub-21 deja en duda a Peque contra el Eldense, La sub-21 no puede con una efectiva y ordenada Eslovaquia y La selección argentina masculina sub-21 de vóley le ganó a Brasil y es semifinalista del mundial.

feu/lml