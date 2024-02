FundéuRAE: "etc." no va seguido de puntos suspensivos

La palabra etcétera, bien en su forma plena o bien abreviada como etc., no va seguida de puntos suspensivos y va precedida de una coma cuando se usa para dejar abierta una enumeración, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En ocasiones, sin embargo, se escribe etcétera o etc. con la puntuación inapropiada, como en los siguientes ejemplos: Los inspectores les comunicaron a los titulares de los puestos de fruta, verduras, ropa, calzado, etc... que tendrán que instalarse más arriba y Asimismo se ocuparán otros espacios del recinto, como vestuarios, zonas para camerinos etc.....

Según explica la ortografía académica, los puntos suspensivos pueden aparecer al final de una enumeración o lista con el mismo valor que etcétera, por lo que debe evitarse, por redundante, la aparición conjunta de ambos elementos; además, y por convención, etc. (que ha de llevar siempre punto) y etcétera se separan del anterior elemento por una coma.

Sin embargo, cuando etcétera o etc. cierran una enumeración, pero el enunciado continúa, lo apropiado es escribir coma después, incluso si forma parte del sujeto.

Así, la puntuación apropiada de las frases anteriores habría sido Los inspectores les comunicaron a los titulares de los puestos de fruta, verduras, ropa, calzado, etc., que tendrán que instalarse más arriba y Asimismo se ocuparán otros espacios del recinto, como vestuarios, zonas para camerinos, etc..

También es redundante y por tanto inapropiado, al menos en la lengua formal, escribir varias veces seguidas etcétera o etc., como en Se califica un examen, el número de trabajos entregados, el comportamiento, etcétera, etcétera.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.