FundéuRAE: conflicto palestino-israelí, claves de redacción

Ante los últimos acontecimientos ocurridos entre Palestina e Israel, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves de redacción.

1. Conflicto palestino-israelí, con guion

Para referirse a este conflicto, lo apropiado es emplear el término palestino-israelí, mejor que israelí-palestino, ya que, cuando ambas palabras conservan sus formas sin modificaciones, se tiende a colocar en primer lugar la que termina en -o. Las dos palabras se escriben unidas por un guion y solo la segunda concuerda en género y número con el sustantivo (la primera permanece invariable): las relaciones palestino-israelíes, el acuerdo palestino-israelí, la paz palestino-israelí...

2. Nombres de protagonistas

La grafía adecuada de los nombres propios de algunos de los protagonistas de la información son Mahmud Abás (y su sobrenombre, Abu Mazen), Riyad Mansur (no Mansour) e Ismail Haniye.

3. Nombres de lugares

En cuanto a los lugares en los que se desarrolla el conflicto, el modo de escribir algunos de los más comunes es Ramala o Ramálah (no Ramla ni Ramallah), Rafa o Ráfah (mejor que la forma aguda Rafá), Jan Yunis (con esta pronunciación y no Yan Yunis), Nablus (mejor que Nablús), Yenín (no Jenin, Jenín ni Yenin). Hebrón, Golán y Sinaí son palabras agudas y se escriben con tilde.

La Franja de Gaza (o la Franja, si se opta por la forma abreviada) es la denominación recomendada para este territorio y Gaza es el nombre de su ciudad principal.

4. Gentilicios

Respecto a los gentilicios, conviene recordar que israelí es el que corresponde a las personas que viven en el moderno Estado de Israel (no israelita). Israelita, hebreo y judío tienen otros significados y usos.

El gentilicio de los naturales de Gaza es gazatí, y el correspondiente a Tel Aviv, telaviví o telavivense.

Las formas recomendadas en plural son israelíes, gazatíes y telavivíes, respectivamente, aunque también son posibles israelís, gazatís y telavivís.

5. Organizaciones y grupos que intervienen

Entre las organizaciones y grupos que intervienen en el conflicto, se encuentran algunas cuyos nombres aparecen en los medios de comunicación con formas diversas. Las adecuadas son Hamás (con tilde), Hizbulá o Hizbulah (mejor que Hezbolá, Hizbolá o Hizbollah) y Brigadas de Ezedin al-Kasem (no Azedin -o Ezzedin- Al Qasam).

6. Alto el fuego y alto al fuego, ambas válidas

Tanto alto el fuego como alto al fuego son formas adecuadas para referirse a la suspensión de las acciones militares en una contienda. Lo mismo se aplica a las expresiones cese al fuego y cese el fuego.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.