Fundéu BBVA: ola de frío, 12 claves de redacción

ESPAÑOL URGENTE

Con motivo de la inminente llegada a España de una masa de aire polar que dará lugar a una bajada generalizada de temperaturas, se ofrece una serie de claves para una adecuada redacción de las noticias sobre este tipo de fenómenos:,1. Diez grados bajo cero o menos diez grados, pero no menos diez grados bajo cero ,Para indicar una temperatura por debajo de los cero grados, pueden emplearse las expresiones menos x grados o x grados bajo cero, pero no la mezcla de am