El fotógrafo Marcial Guillén gana la mención especial de los Neutral Density

Los premios "Neutral Density" (ND) 2021 han otorgado al fotógrafo colaborador de la Agencia Efe Marcial Guillén una mención honorífica por su trabajo titulado "El Chalet" (confinados en la 'vieja normalidad') en el que documentaba las condiciones en las que vivían medio centenar de inmigrantes ilegales en un edificio en el barrio de San Pío X de Murcia.

Los inmigrantes fotografiados por Marcial emplearon cartón, tela, plástico y otros utensilios domésticos recuperados de la basura para construir sus habitaciones, duchas, comedores, para resguardarse de las inclemencias del tiempo e incluso pueden verse áreas de oración improvisadas.

El contexto en el que Marcial Guillén realizó este trabajo fue el del estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia. El estado de alarma duró 98 días. Además de las pésimas condiciones de vida de estas personas se documentaban los escombros de la burbuja inmobiliaria de 2008, que transformaron el paisaje y lo invadieron con esqueletos de hormigón esparcidos por todo el territorio.

Los "Neutral Density Photography Awards" son una iniciativa de la revista ND Magazine y su jurado lo forman profesionales de prestigio. Marcial Guillén Martínez (1971, Archena) ha publicado sus fotos en El País, El Mundo, ABC, El Periódico de Cataluña y La Vanguardia, entre otros diarios, así como en medios internacionales como The Guardian, The Times, The Washington Post, The New York Times y Le Figaro. Además, es miembro fundador y ejecutivo de la Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia (AIG).

"El Chalet" también fue seleccionada en la sección 'Descubrimientos' de PHotoEspaña.