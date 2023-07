El folklore de Rozalén enciende la Mar de Músicas ante 1.700 espectadores en Cartagena

Dani Marín

"Todo lo cría la tierra. Todo se lo come el sol. Todo lo puede el dinero. Todo lo vence el amor.", con estos versos proyectados este viernes en la pantalla principal del parque Torres, en Cartagena, ha inaugurado la cantante manchega María de los Ángeles Rozalén (1986, Letur) el festival La Mar de Músicas, donde ha presentado ante 1.700 espectadores (aforo completo) su nuevo álbum folklórico "Matriz".

Tras un descanso de 7 meses, la cantautora albaceteña ha regresado a los escenarios en la tierra donde estudió Psicología, en la Universidad de Murcia, con un repertorio cargado de música tradicional con temas como "La Paloma", que cantaba con sus abuelos y en la que ha incluido un solo de laúd, o " A virxe do portovello", sobre la importancia de acercarse con cariño a otros lugares, para conocer su cultura y, por ende, para conocer sus problemas.

Al finalizar esta canción, ha espetado al público un "Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?" y ha rememorado su primera vez en el festival cartagenero, en 2017, cuando que estaba "muy nerviosa por estar tocando en un lugar de mucha calidad".

Igualmente, ha explicado que su concierto es "una invitación a acercarse lo diferente", a otras lenguas", y ha apuntado que en los últimos años ha perdido a dos seres "muy queridos", su padre y su abuelo, por lo que su nuevo disco incluye un interludio grabado en el cementerio de Letur, en sus tumbas.

Ante un público emocionado, ha invitado a subirse al escenario a estrellas del folklore español como el dueto Fetén Fetén, con los que ha cantado "Mar en trigal", Rodrigo Cuevas "Te quiero porque te quiero", La Ronda de Montilleja ("Si me quieres escribir"), que se ha mezclado con sencillos en solitario como, "La Tumba de la golondrina", "Yo vendo unos ojos negros", "Berlín" o "Comiéndote a besos", entre otras.

Este popurrí reivindicativo de las raícez y la tierra, ha precedido a una reproducción en los altavoces del foro cartagenero de un preludio de su madre, titulado "Qué bonica mi niña", que ha constatado, aparte de la influencia murciana en tierras manchegas, que las dotes musicales y vocales de la folklórica letureña son heredadas.

Así, Rozalén ha mostrado en varias ocasiones su cariño a la comunidad murciana con frases como "Estáis más agusto que en brazos. ¡Pijo!.", contestada con la risa y la admiración de los primeros asistentes de la edición de la 28 edición de "La Mar de Músicas", a los que también ha deleitado con sus canciones más emblemáticas: "Vivir", "Que no, que no", "Girasoles", "La puerta violeta", que ha cantado en medio de las gradas de un auditorio extasiado.

El clímax del concierto ha coincido con su final, cuando Rozalén ha invitado a los asistentes a "una rave", con el charro tecno-folklórico "Inés inesita", respondido con una ovación sonora por parte del personal asistente.

ESPECIAL CANADÁ

"Hola", así ha empezado su concierto este viernes a las 21.37 horas el violinista, guitarrista y pianista canadiense Owen Pallett, quien ha sorprendido al público del Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM), en el casco histórico de la ciudad portuaria, con tres piezas a violín, entre las que ha destacado la última, "The Sea", con una interpretación híbrida de aquel instrumento y una guitarra acústica.

Esta innovación musical ha sido aplaudida por los 400 asistentes congregados en el edificio del siglo XVIII que acoge la Facultad de Ciencias de la Empresa, de la Universidad Politécnica de Cartagena, quienes también ha podido disfrutar de sus temas más incónicos como "Song on the beach", "No cars go" o "The suburbs".

La Mar de Músicas celebra del 14 al 21 de julio una edición dedicada a Canadá, y que contará con artistas como Fito Páez, Andrés Calamaro, Susana Baca o Rubén Blades, entre otros.

Habrá conciertos gratuitos en la plaza del ayuntamiento, la explanada del Puerto y el CIM. Las entradas para los conciertos de pago se pueden adquirir en la web del festival.

También se pueden comprar los últimos abonos para el escenario del Antiguo CIM, que contará con las actuaciones de los canadienses Aysanabee y Marta Wainwright, la portuguesa Maro o los franceses November Ultra y Gabi Hartmann, entre otros.