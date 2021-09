"Fire on the plain", un melodrama policial chino en el ecuador del Zinemaldia

El hasta ahora director de fotografía chino Zhang Ji debuta en la dirección con "Fire on the plain", un melodrama policial ambientado en el norte de China a finales de los 90 basado en una novela de Shuang Xuetao ("Moses in the plain").

"He sido director de fotografía, pero siempre quise dirigir, por eso decidí adaptar esta novela de éxito en China que me recuerda a mi infancia y a mi familia", ha dicho el cineasta en rueda de prensa telemática desde su país para el Festival de cine de San Sebastián.

La trama policíaca gira en torno a una serie de asesinatos que golpea la ciudad de Fentun en 1997. La Policía investiga el caso, pero los crímenes cesan misteriosamente sin que se haya podido encontrar al autor, hasta que ocho años después un joven agente cercano a una de las víctimas decide reabrir la investigación.

En paralelo está la historia de amor entre un joven pandillero (el actor y cantante Liu Haoran) y una vecina que sueña con dejar atrás su ciudad y mudarse al sur (Zhou Dongyu, conocida por títulos como "Better days", 2019, o "Amor bajo el espino blanco", 2010).

Todo ello con el trasfondo de la crisis de 1997 que en esa zona de China se tradujo en cierres de fábricas y numerosos despidos, lo que añade una vertiente social al filme.

Zhang Ji ha asegurado que la mayor dificultad ha sido seleccionar las partes de la novela, muy extensa, para incluir en el guion, un proceso que les llevó cinco años.

También ha destacado que el hecho de ubicar la acción en dos épocas distintas, 1997 y 2005, le ha permitido plasmar "el periodo de mayor cambio en China a nivel económico y social".

Graduado en la Academia de Bellas Artes de Xian, Zhang Ji estudió dirección de fotografía en la Bejing Film Academy y ha desarrollado esta labor en películas como "Ten Acres of Land", de Chen Baoxun (2001); "The Orchard", de Hu Zhe (2007) o "Letters from Death Row", de Ke Feng (2008), que compitió en New Directors en San Sebastián.

"Fire on the plain" es una de las tres operas primas que optan a la Concha de Oro este año, junto a la rumana "Blue moon", de Alina Grigore, y la danesa "As in heaven", de Tea Linderburg.