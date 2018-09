Fernández Sastrón: "No he hecho nada ni irregular ni ilegal"

El presidente en funciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, ha dicho hoy que no ha hecho nada "ni irregular ni ilegal" un día después de que el juez Ismael Moreno le haya citado como investigado en el caso de la llamada rueda de las televisiones.

Fernández Sastrón ha comparecido hoy ante los medios para hacer públicos sus ingresos como autor entre los años 2005 y 2018, que ascienden a una cantidad global de 267.950,34 euros, unos documentos que presentará al juez Moreno el próximo 4 de octubre.

"Yo no tengo ninguna pista de lo que quiere saber el juez. No estoy encantado de que me llame. Me hubiera encantado que no lo hiciera, pero sí me alegro de poder avalarlo (...) Mi credibilidad la tengo intacta. Entiendo que al juez le satisfarán mis explicaciones", ha manifestado.

"En general, no he sido de esconderme y, cuando hay que dar una noticia, me gusta dar mi versión", ha expresado el presidente en funciones de la SGAE, que ha confesado estar "muy triste" por tener que llegar al extremo de enseñar públicamente sus emolumentos.

Fernández Sastrón ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le citara como investigado en el caso de llamada rueda de las televisiones junto a siete personas más por un posible fraude de 100 millones de euros en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión.

Según el documento presentado por el presidente en funciones de esta entidad de gestión, que celebrará elecciones el próximo 26 de octubre, en 2005 ingresó 33.038 euros, la cifra más alta de este periodo de 14 años, que hoy ha hecho público.

El año que accedió a la presidencia, el 20 de abril de 2016, sus ingresos como autor bajaron hasta los 4.090,98 euros, y hasta junio de 2018 han sido de 459,36 euros.

Este último ha sido, según él, un año "muy complicado" que espera revertir para "volver" a sus liquidaciones de autor de antes de la presidencia.

"Tengo claro que no he utilizado mi cargo. Cuando uno no tiene nada que ocultar, uno enseña. Son las liquidaciones normales de un autor medio. No tengo inconveniente en mostrarlas, pero sí tristeza, porque, lejos de haber utilizado mi cargo para conseguir un mayor beneficio, como autor he sido expulsado de la sociedad por irrelevante", ha ironizado.

Fernández Sastrón, que ha reiterado que no dimitirá, también ha remarcado que el proceso abierto por el magistrado Moreno en el que se le imputa está enmarcado entre 2006 y 2011.

Es decir, él llegó a la presidencia de la SGAE cuatro años más tarde, por lo que, "en todo caso, lo que pudiera haber acaecido no atañe", según él, a su gestión al frente de la entidad.

Según Moreno, el entramado de la rueda de las televisiones consistía en crear "música de baja calidad" que se registraba con "falsos arreglos" sobre obras de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales.

El objetivo era emitirlas en programas nocturnos de diferentes cadenas de televisión y generar derechos de autor, es decir, un enriquecimiento "injusto" a través del pago de estos derechos por parte de la SGAE en sus liquidaciones.

A juicio de Fernández Sastrón, se está "criminalizando" la "mera presencia de autores en una franja nocturna" y ha culpado de las presuntas irregularidades a las televisiones, que son las que tienen "la potestad de programar".

"Y quizá eso podría llegar a constituir un abuso -ha reflexionado-. Esto se lo he dicho a los políticos. El único que puede evitarlo es el Gobierno, el legislador, pero es muy complicado y es más fácil transmitírselo a la SGAE".