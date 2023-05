El fenómeno Coldplay aterriza en España batiendo récords: cuatro días en el Estadi Olimpic

Coldplay, la banda más solicitada del pop actual, aterriza mañana miércoles en España, con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona, un recinto con capacidad para 50.000 personas, en el que nunca antes había actuado la misma formación cuatro días seguidos.

Un total de 200.000 personas acudirán a la única cita española de Music of the Spheres World Tour, que empezó hace un año en Costa Rica y ha recorrido decenas de países latinoamericanos y ciudades estadounidenses y europeas antes de llegar a Barcelona.

Un gira que mueve cifras millonarias y hacen milagros, como los diez conciertos que ofrecieron en el estadio River Plate de Buenos Aires, donde batieron el récord que hasta ahora tenía Roger Waters con nueve actuaciones.

El de Barcelona y el Buenos Aires no son los únicos récords que ha batido el grupo de Chris Martin desde que publicaron el álbum "Music of the Spheres".

En Barcelona agotaron 200.000 localidades en 24 horas, en México registraron la mayor asistencia a un acto en habla inglesa y en Francia consiguieron la venta más rápida de su historia, 200.000 localidades en una mañana.

Coldplay, que tocaron por primera vez en Barcelona en el año 2000 en la Sala Apolo, se ha convertido en 23 años en un fenómeno digno de estudio.

Uno de los factores que explica las dimensiones de esta gira es que es la primera tras la pandemia, ya que anularon la de su anterior álbum, "Every life" (2019), para buscar una forma de llegar a sus audiencias más respetuosa con el medio ambiente, según argumentaron cuatro años atrás.

La última vez que actuaron en Barcelona fue en 2016, con la gira de "A head full of dreams", que les llevó a recorrer 31 países y a recaudar 524 millones de dólares, una cifra únicamente superada en aquel entonces por U2 y los Rolling Stones.

En aquella ocasión, Barcelona también fue la única parada española y el Estadi Olímpic la arena elegida, pero sólo fueron dos conciertos, a diferencia de este año, en el que han doblado la apuesta.

Coldplay está de moda y ha conseguido que su mensaje positivo y su colorista puesta en escena conecte con el estado de ánimo y las necesidades emocionales del mundo pospandémico.

Además, ha sabido renovar su público con colaboraciones con Rihanna, Beyonce, Shakira, Jay-Z y los surcoreanos BTS, y ahora es una banda con 25 años de trayectoria capaz de atraer a espectadores de varias generaciones.

Cabe añadir que en esta gira Coldplay incluye en el repertorio sus temas más famosos y pegadizos y que Chris Martin sabe meterse al público en el bolsillo en directo y hacerse querer fuera del escenario con su discurso ecologista.

En esta línea, los conciertos se alimentan sólo de energía renovable en prácticamente todos los países, según los promotores, y cuentan con el primer sistema de baterías que puede ser tocado (fabricado con 40 baterías de coches eléctricos), así como bicicletas eléctricas y pistas de baile cinéticas que permiten a los fans poner su granito de arena para el desarrollo del espectáculo.

Además, la decisión de dar cuatro conciertos en Barcelona, en lugar de, por ejemplo, dos en la capital catalana y dos en Madrid, busca reducir las emisiones de sus desplazamientos, según dicen, aunque algunos replican que lo que consiguen es aumentar las emisiones de los desplazamientos del público.

En todo caso, Coldplay mueve montañas y va estar toda esta semana en Barcelona demostrándolo.