Fangoria celebra el Pilar sin dramas y con comedias entretenidas

Fangoria ha regalado comedias este domingo en la Plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de sus fiestas, que comenzaron ayer con un pregón multitudinario y dejan atrás el drama de dos años sin celebraciones a causa de la pandemia.

La banda de música electrónica, que estrenó el año pasado en la capital aragonesa un EP de cinco canciones, ha hecho honor a su canción "Espectacular", al salir al escenario de manera "sensacional" y con "un monumental revuelo".

Alaska y Nacho Canut han convertido el corazón de Zaragoza en una auténtica pista de baile, incluso antes de sonar el éxito "A quién le importa" porque sí, la importancia residía en ser único, fiel a sí mismo y decidir ese famoso destino sin necesidad de cambiar.

"No sé qué me das que me hace volar" ha sido una de las frases más repetidas durante la noche, en la que se ha mezclado temas como "Bailando" o "Momentismo absoluto" con lentejuelas, ritmos inconfundibles, luces azules y coreografías diferentes para cada tema.

Con una plaza abarrotada, Fangoria se ha saltado el descanso de los domingos y es que desde la primera fila solo se veían innumerables cabezas, cachirulos en mano y personas de todas las edades saltando.

La noche se ha llenado de glamour, peculiaridad, reivindicación, melenas al viento, bolas de discoteca, trajes galácticos y visuales retro que han demostrado que el grupo guarda su esencia, pero sabe atraer a las nuevas generaciones.

Como dice su canción, no ha hecho falta inventar palabras de amor para hacer sentir los temas, que han viajado a lo largo de toda la trayectoria musical del grupo y que ha hecho vibrar a todos los asistentes, desde aquellos que inventaban sus propios bailes en primera fila como aquellos que seguían el ritmo desde balcones cercanos.

Lo que está claro, a pesar de que al final del concierto empezaran a llegar las nubes, que el dúo ha cautivado a casi 40.000 personas con un concierto que ha gritado desde la primera nota: El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba. Solo creo en el momento actual. EFE

