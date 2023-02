Falete celebra su momento: “¿En una escala del 1 al 10? Estoy en el 10”

Por Fermín Cabanillas

El cantante sevillano Rafael Ojeda Rojas 'Falete' se ha congratulado del momento por el que pasan su vida personal y artística y ha confesado que en una escala del 1 al 10, se encuentra en el 10, tras cerrar 2022 con casi cuarenta conciertos y con una agenda repleta para este año.

En una entrevista con EFE con motivo de que va a protagonizar las Noche Icónicas del Hotel Colón, organizadas por Icónica Sevilla Fest, donde actuará el próximo 16 de febrero, ha admitido que este momento de su trayectoria es un privilegio, porque tras la pandemia retomé muy bien y no me está faltando el trabajo.

De esta forma, explica que tiene la agenda llena de conciertos hasta finales de este año, con citas que le llevarán por todo el territorio nacional, incluidas Canarias y Baleares, e incluso ha celebrado que ha cerrado febrero con seis conciertos, en un mes de temporada baja, y con la previsión de no dejar de trabajar prácticamente en todo el año.

Y todo ello, ante un público versátil, sumamente variado, con personas de todas las edades, etnias o formas de sentir que acuden a escucharme, ha valorado 'Falete, quien ha contado, como anécdota, que hace unos días en Madrid uno de sus seguidores solo tenía tres años, el hijo de un matrimonio que asistió al concierto con su hijo pequeño y una niña de nueve.

"La madre me decía que era la primera vez que me veía y me miraba con cara de estar alucinando y aseguraba que sólo le había visto esa cara cuando lo habían llevado a ver a los Reyes Magos, refiere el cantante sevillano, al que le confesaron después que lo del niño era educación musical porque desde que la madre lo llevaba en el vientre" había escuchado su música.

'Falete' no se plantea, de momento, sacar nuevo disco, sobre todo porque su último trabajo, Prefiero ser así, lo realizó en 2019, lo presentó en Valladolid en febrero de 2020 y en marzo empezó la pandemia, de modo que no "tuvo tiempo de promocionarlo ni de hacer nada con él.

De ese disco, canta algunos temas en sus conciertos en directo, y por ahora no piensa realizar nada nuevo en forma de disco físico en un contexto en el que el paradigma ha cambiado, y no solo por la pandemia, y ya no solo no se saca un disco cada año, sino que además están las plataformas para ir subiendo canciones o videoclips y ver cómo van funcionando para plantear las siguientes grabaciones, ha explicado.

No obstante, a 'Falete' no le ha ido mal con sus discos en el mercado, e incluso el primero, Amar duele, editado en 2004, vendió más de 60.000 copias, y posteriormente en 2006 Puta mentira, en 2007 Coplas que nos han matao, en 2008 ¿Quién te crees tú?, y en 2012 Sin censura.

Con todo ello, a este 2023 sólo le pide "quedarse como está y seguir igual, con la vista puesta, de momento, en los cuatro conciertos que tiene cerrados para marzo, los mismos que en abril, y una agenda casi cerrada para no parar en todo el año, ha celebrado.

Descendiente de una familia de artistas (hijo de Falín, miembro destacado del grupo Cantores de Híspalis), 'Falete' debutó a los 17 años en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y desde entonces ha participado en multitud de citas musicales y eventos de todo el mundo, así como en programas televisivos que le han llevado a ser una de las figuras más reconocidas del flamenco y la copla nacional.

Su repertorio cuenta con temas propios y versiones de muy reconocidos artistas como Bambino, Lola Flores, Rocío Jurado, Chavela Vargas, Isabel Pantoja, José Antonio Labordeta, Javier Oliva Tortosa, o Paco Ibáñez.

La próxima cita musical es el 16 de febrero con Las Noches Icónicas del Colón, un ciclo de conciertos íntimos, con música y cocktail posterior, que tiene un aforo para 50 espectadores, y que cumple su segunda edición en este 2023, con nombres confirmados como los de Alfredo Rodríguez Trío, Will Santt y Martirio.