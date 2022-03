Eva González: su ritual al entrar en plató, la relación con Arturo Valls y las graves amenazas de muerte

La modelo, actriz y presentadora de televisiónEva González es uno de los rostros más populares de la televisión, a la que llegó tras ganar el título de Miss España en 2003. Esta sevillana de 41 años conquista a la audiencia de ‘La Voz’, programa que presenta en Antena desde 2019, tras dejar otro de los programas consolidados y de mayor éxito en televisión, ‘Masterchef’.









González cuenta con una larga trayectoria en televisión y está felizmente casada, desde 2015, con el diestro Cayetano Rivera con quien tiene un hijo, también llamado Cayetano, que el pasado 4 de marzo cumplió cuatro años. Aunque el matrimonio es conocido públicamente por sus profesiones, son personas muy celosas de su intimidad, aunque –en ocasiones- comparten fotografías familiares en sus redes sociales.









Eva, que inició sus estudios como Trabajadora Social pronto empezó a trabajar como modelo, no pensó que encontraría en la pequeña pantalla su modo de vida y, además, con la que llegaría a triunfar y cosechar tantos éxitos.





SUS INICIOS EN TELEVISIÓN





En 2003, poco después de ganar el título de Miss España, González participó en el Certamen de Miss Universo aunque finalmente no fue seleccionada, pero sí le llevó a trabajar profesionalmente como modelo, ser imagen de algunas grandes marcas y debutar en la pasarela.

Sus primeras colaboraciones en la televisión fueron en 2004, convirtiéndose en uno de los rostros de Stresmedia al participar en espacios como 'UHF' (Antena 3), 'Dímelo al oído' (laSexta), 'Fenómenos' (laSexta) o 'El club de Flo'.

Con ‘Se llama copla’, en Canal Sur, Eva González asumió uno de los proyectos más importantes de su carrera. Durante nueve años estuvo la sevillana presentando este programa (desde 2007 a 2006), alternándolo con otros trabajos en programas de otras cadenas como: 'El juego del euromillón' (2009, Telecinco), 'Guerra de sesos' (La Siete) o 'Supervivientes: Perdidos en Nicaragua' (2010, Telecinco).









Hasta que en 2013 dio el gran salto para presentar en TVE ‘Masterchef’, el talent culinario de la televisión pública con el que González consiguió el impulso para consolidarse como una de las grandes presentadoras de la televisión española. También presentó las versiones ‘Masterchef celebrity’ y ‘Masterchef junior’. Eva presentó este programa durante seis años, con un pequeño parón cuando nació su hijo Cayetano en 2018.





Y, precisamente ese mismo 2018, González anunciaba su fichaje por el programa ‘La Voz’ de Antena 3 que actualmente sigue presentando.













SUS PAPELES COMO ACTRIZ





Además de verla sobre la pasarela o en un plató de televisión, también hemos podido ver a esta sevillana en algunas de las series más populares como ‘7 vidas’ o ‘Los Serrano’.

Casi al mismo tiempo que empezó su trabajo en televisión, Eva debutaba en ‘7 vidas’ (en el 2004). Eso sí, la presentadora sólo participó en un episodio.

Hasta que en 2006 llegó su papel más conocido y popular al incorporarse al reparto de ‘Los Serrano’, de gran éxito, que ya llevaba tres años en emisión. Eva dio vida a la profesora de Educación Física del instituto Garcilaso de la Vega, donde estudiaban los hijos de los protagonistas, Antonio Resines y Belén Rueda.

Durante algunos años, la sevillana, estuvo compaginando su trabajo de presentadora y actriz, siendo su último trabajo en la interpretación en la serie ‘La Tira’ de La Sexta en la que apareció en 17 episodios.









EL RITUAL AL ENTRAR EN PLATÓ





A pesar de su más de 15 años trabajando como presentadora de televisión, Eva González sigue manteniendo un ritual que hace cada vez que sale a plató. Así lo confesaba la propia Eva durante un vídeo de presentación para el programa ‘La Voz’.

Cuando le preguntan a la sevillana si tiene algún ritual o manía, ella contesta: “Así como ritual no. Me persigno, pero no tengo ninguna manía como entrar con el pie derecho. Esas cosas no”.

Aunque, sin querer entrar en detalle, Eva confesaba que “sí hay una cosa que siempre viene conmigo, pero no lo puedo decir. Es una cosa muy personal y muy especial que siempre me acompaña”, confesaba.













LA RELACIÓN CON ARTURO VALLS





Antes de conocer a Cayetano, la presentadora ha mantenido otras relaciones con otros hombres. Una de las destacadas es la que mantuvo junto a Arturo Valls, compañero de Antena 3.

Ambos se conocieron en 2004, después de haber ganado el título de Miss España y haber empezado con sus primero pasos en la pequeña pantalla y, Valls era uno de los reporteros del famoso y exitoso programa ‘Caiga quien caiga’. Sin embargo, su amor no duró mucho ya que la pareja rompía su relación a principios de 2005.

Eso sí, hay que decir, que Eva y Arturo mantienen una buena relación y muestra de ello es la buena sintonía que pudimos ver hace unos meses cuando González fue como invitada a formar parte del jurado de ‘Mask Singer’, programa presentado por Valls.









AMENAZAS DE MUERTE A SU FAMILIA





Como sabemos, Eva González está casada con el torero Cayetano Rivera. Y, aunque, parece que pueda ser algo habitual, lo cierto es que su marido, al igual que compañeros de profesión y aficionados a la tauromaquia, reciben amenazas, e incluso amenazas de muerte por el ‘maltrato animal’ en el que se escudan algunos.

Es notorio, además, cuando tanto Eva o Cayetano suben a las redes sociales alguna imagen relacionada con el mundo del toro, reciben numerosos comentarios negativos, insultándoles y amenazándoles.









Contaba González en una entrevista en ‘El País’ que hace un tiempo su familia sufrió amenazas, amenazas de muerte, por la profesión de Cayetano. Un anónimo quería hacer ‘desaparecer’ a Cayetano de los ruedos. “Caye recibió amenazas de muerte, algunas para mí, otras para nuestro hijo. No llegó a ningún lado. Hay que seguir intentando que esto se regule, que los perfiles tengan nombres reales”, contaba la presentadora en el mencionado medio.

Algunos de los mensajes que recibía su marido eran los siguientes: “Deberías estar muerto”, “Tómatelo como una amenaza a ti y a tu familia” o “Ten cuidado, a ver si el día de mañana vas a ver sufrir a algunas personas de tu familia”.

De hecho, el propio diestro denunciaba en las redes sociales que "Instagram borra mi post en el que doy a conocer los insultos y amenazas que recibimos mi familia y yo porque considera que soy YO el que incita al odio. ¿Dónde están los parámetros morales y éticos que rigen esta red social? En cualquier caso, quiero dar las gracias por los miles de comentarios de ánimo y apoyo que había recibido. Ahora que la vía legal siga su curso". "Yo recibí una serie de mensajes de odio, violentos e incluso amenazas. Y el problema es que ya no es solo a mí, sino también a mi familia… Lo publiqué para concienciar a la gente de que existen estas personas y de que están ahí. Además de que están locas y que puede haber gente que lleva esas amenazas a los hechos", zanjaba el torero.

Toda esta situación llevó a la pareja a vivir unos momentos difíciles y tensos que le llevaron a vivir un susto un día cuando salieron de casa en su coche, Cayetano se percató de que alguien les estaba siguiendo, por lo que no dudó en llamar inmediatamente a la Guardia Civil. Al final, resultó que era un paparazzi quien seguía a la pareja para conseguir unas fotos.