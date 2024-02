Esta es la única palabra del español que se puede pronunciar pero es imposible escribir

Hasta 39.000 palabras están registradas dentro del vocabulario del castellano, una de las lenguas más antiguas del mundo y que, a pesar de lo que muchos piensan, algunos estudias apuntan a que se trata de uno de los más fáciles de aprender en todo el mundo, incluso EF lo coloca dentro de los cinco primeros, por detrás del inglés y el afrikaans. No obstante, no estamos exentos de complejidades. 500 millones de hablantes resultan en muchas formas y maneras de desarrollar el vocabulario e, incluso, se dan casos de acertijos lingüísticos.









Recientemente te contábamos que existe un término que, si lo sustituyes por cualquier otra palabra del español, curiosamente no cambia su significado. También hay casos de líos etimológicos entre palabras que vienen del euskera, los hispanohablantes la usan y no son conscientes de su origen, como 'izquierda'. Incluso las hay que todos piensan que vienen del catalán y en realidad es al contrario, 'bandolero', un término que procede de bando, traducida como facción o grupo, y que apareció primero en castellano, y provenía del gótico 'bandwo', que significa 'bandera' o 'emblema'. De ahí a bàndol y, todos aquellos que formaban parte de de uno de esos bandos, se les conocía como 'bandoler'.





La palabra que se puede pronunciar pero no escribir



Pero te proponemos un acertijo lingüístico: ¿sabes qué palabra en el español somos capaces de decir en voz alta pero nos resultaría imposible escribir en un papel? La solución en concreto es el imperativo de salirle, una palabra conformada por el pronombre enclítico 'le' y el verbo 'salir'. Si te asaltan las dudas de su complejidad toma, por ejemplo, 'comerle' y si queremos conjugar el imperativo, quedaría algo tan simple como 'cómele'.









No obstante, ¿cuál es el imperativo de salirle? En la cabeza de algunos sonará el 'sal-le'. Pero claro, si la pronunciamos en alto, es sencilla (relativamente), pero si la queremos escribir en el teclado del ordenador tendríamos que aplicar el guion por obligación de las reglas ortográficas. Si no, quedaría plasmado como 'salle', que no está correctamente escrito y se pronuncia diferente.

No se trata, ni mucho menos, de una ocurrencia puntutal de las redes sociales, si no que la propia Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu) han asegurado que es una duda real de los usuarios. De hecho, la propia Fundéu explica que sí que se puede decir “Sálgale al paso” en una contestación en 'X'.

La palabra que se puede decir, pero que no es posible escribir, según las actuales normas ortográficas: https://t.co/FJPvSjZsMY#Wikilenguapic.twitter.com/iGkiAqWKYS — FundéuRAE (@Fundeu) April 5, 2019









La palabra que se puede sustituir por cualquier otra



Otro caso curioso y de acertijo lingüístico es el que planteaba el usuario de nombre @lajotaroja comenzaba un vídeo de TikTok haciendo una pregunta simple a sus seguidores: “¿Qué entiendes, por ejemplo, si te digo: 'Voy súper semáforo' o 'Súper taburete' o 'trompeta' o 'alumbrado de Navidad'? Sabes a lo que estoy haciendo referencia, ¿no?” Una adivinanza que ya ha alcanzado los 25.000 Me Gustas y casi medio millón de visualizaciones.

“Literalmente toda palabra del español puede sustituirla y todo el mundo la entiende”, concluye el vídeo dejando colgada la respuesta al acertijo. Concretamente, lajotaroja se refiere a la palabra “borracho”, en tanto que cualquiera de los ejemplos anteriores sirve para ilustrar que se está en estado de embriaguez. Así, según el joven, cualquier palabra puede sustituirse por “borracho” tras “voy” y seguirá significando que vas bajo los efectos del alcohol.