Esta es la palabra del inglés que sí que tiene traducción al español aunque nadie la usa

No es un fenómeno nuevo pero conforme pasan los años cada vez las culturas influyen más en las otras conforme seguimos avanzado a un mundo cada vez más globalizado. Un caso que no sólo se aplica a las costumbres, si no también a los idiomas, que cada vez se “contaminan” más unos a otros conforme consumimos más y más productos culturales del otro lado del océano. No sólo el español adopta algunos términos de su versión latinoamericana, también importamos en muchas ocasiones los conocidos como anglicismos.









Palabras en inglés que hemos adoptado directamente del consumo de películas y series de televisión estadounidenses o británicas y que se quedan, a veces para sustituir a una palabra que ya existe en el español, a veces directamente las importamos porque no tenemos un sustitutivo en el castellano. Algunos ejemplos son email por correo electrónico, bullying por acoso, live por directo o link por enlace web. No obstante, hay una en concreto que, aunque creemos que están en el grupo de las que no se pueden traducir, sí que tiene es posible y, además, por un bonito término que está prácticamente en desuso.





La palabra del inglés que nadie traduce



Aquellos adictos a las series y películas de Hollywood no serán ajenos al término 'flashback', utilizado frecuentemente para referirse a cuando se muestra una escena o conjunto de escenas que tienen lugar en el pasado respecto a la cronología de los hechos que están ocurriendo en la historia principal. Algunos ejemplos evidentes son las escenas del joven Vito Corleone en 'El Padrino II' u 'Origen', de Christopher Nolan.









En la RAE (Real Academia de la Lengua) se traduce como “paso a una escena o episodio cronológicamente anterior al que se está narrando”. Aquellos que ya conocían el término es posible que lo utilizasen porque piensen que no existe un sustitutivo en el castellano, pero lo cierto es que sí. Se trata del término griego “analepsis”, incluido dentro del Diccionario de la Lengua: “Pasaje de una obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica”.

Así, igual que en el inglés lo contrario de un 'flashback' se conocería como un 'flashforward', la 'analepsis' tiene su equivalente en la 'prolepsis', un salto en la narración hacia el futuro. Pero, ¿por qué las adoptamos como propias si ya tenemos una alternativas en nuestra propia lengua?









¿Por qué usamos anglicismos?



El pasado mes de junio Manuel Casado, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y académico correspondiente de la Real Academia Española (RAE), explicaba en COPE Pamplona que "estamos invadidos por palabras del inglés". La realidad actual en la que se utilizan palabras de otros idiomas no es solo de ahora, ya que "es verdad que esto de los préstamos de palabras de otros idiomas siempre ha existido". Algo lógico si entendemos que estamos en "un mundo globalizado como el actual".

Hay que entender también que al hablar de nuevas tecnologías, economía o informática es más normal y habitual utilizar anglicismos ya que es lo habitual en el ámbito profesional. Sin embargo, a Manuel le da pena que "puede haber una cierta pereza mental para decir Password en vez de contraseña", y es que "cuando lo primero que se nos viene a la boca es la palabra de otro idioma, tenemos que intentar no dejarnos llevar".