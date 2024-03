Esta es la palabra del diccionario español que más dudas ortográficas genera: esto dice la RAE

Cada año, la Real Academia Española de la lengua (RAE) anuncia las nuevas incorporaciones al diccionario con términos que cada vez son más habituales en el habla popular, ya sea “perreo”, “machirulo” o “chundachunda”. Precisamente estas fueron las últimas en añadirse al listado de las 93.000 palabras del diccionario de la lengua española y no sin polémica ya que, en muchos casos, se trata de expresiones que usa mayoritariamente la población joven.

Edificio de la Real Academia Española de la Lengua / EP









De hecho, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, explicaba hace unas semanas en La Linterna a Ángel Expósito cuál es el procedimiento para incluir palabras nuevas en el diccionario porque, lejos de lo que se piensan algunos, no es una decisión a la ligera. “El procedimiento es mucho más severo, la idea de que los académicos aceptan palabras de forma arbitraria es una idea muy poco fundada”, explicaba en lo micrófonos de COPE. Así, aclara en La Linterna el portavoz de la Academia que las solicitudes vienen tanto de los propios académicos como de un ciudadano cualquiera que presente una iniciativa oficial.

No obstante, más allá de polémicas por la “modernez” de las expresiones, hay palabras que siempre están en la boca de los usuarios por otros motivos: porque no estamos 100% seguros de saber escribirlas correctamente. Es el caso de una palabra que es la reina de las dudas ortográficas, hasta tal punto que la RAE ha tenido que explicarlo en varias ocasiones.









La palabra del español que más dudas genera



Lo cierto es que la mayoría de dudas no sólo llegan de esta palabra, sino que son muchos los términos que hacen dudar a los hispanohablantes y copan la sección de consultas de la RAE y Fundéu. Desde 'ahí', 'ay' o 'hay', 'yendo' al 'llendo', pasando por usar 'sino' o 'si no'. También es bastante habitual que los usuarios pregunten por los usos de 'porqué', 'por qué', 'porque' y 'por que'. Pero si hay una que se lleva la palma es el dilema de si utilizar 'aun' sin tilde o 'aún' con tilde.

Así, tan común es la consulta que la propia Real Academia Española se ha pronunciado en varias ocasiones para aclararlo: “La tilde en 'aún' no es diacrítica. Se tilda cuando se pronuncia tónica con hiato de vocal abierta y cerrada tónica [a.ún] ('Aún queda'); no se tilda cuando se pronuncia átona con diptongo 'aun' [aun] ('Aun así, iré')”, escriben en su perfil de la red social 'X' en el apartado de consultas. Una aclaración que recogía Roberto Leal, el presentador del concurso de Antena 3 'Pasapalabra'.









La palabra más larga del diccionario



Pero la Real Academia Española no sólo es un órgano de consulta, sino también interactúa con los ciudadanos que tienen dudas sobre cómo usar correctamente el castellano. Así, cada semana acude a su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, para resolver esas preguntas. Así, una de ellas y de las que más reciben es la pregunta de “cuál es la palabra más larga del diccionario”, y no es otra que “electroencefalografista”. Según el propio diccionario, la definición es: “Persona especializada en electroencefalografía”, que a su vez es la “parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electroencefalogramas”.

En total, la palabra más larga oficialmente del español tiene un total de 23 letras, 10 sílabas, 10 vocales y 13 consonantes. No obstante, no es la única palabra del diccionario que se caracteriza por ser de gran longitud son “esternocleidomastoideo”, “otorrinolaringólo” o “electrocardiograma”, que completan el podio con 22, 19 y 18 letras respectivamente. No pocos se habrán percatado de que se trata en todos los casos de palabras relacionadas con el campo de la medicina o la anatomía. Eso sí, la siguiente en la lista es “electrodoméstico” con 16 palabras nada desdeñables.