Eduardo Noriega: el psicópata que le convirtió en galán, la predicción de sus 32 años y un anuncio polémico

Eduardo Noriega no ha dejado de tener proyectos, ya sean para la gran pantalla como para la mal llamada 'caja tonta', desde que empezara a hacer sus primeros pinitos allá por el año 1992. Desde entonces ha participado en 42 largometrajes, 4 series, 4 documentales, 9 cortometrajes y 6 spots o anuncios.

Eduardo Noriega 20 años/years from LoPeretoHome on Vimeo.

Algunos de esos anuncios, incluso, plantearon dudas al gran público de si la parte posterior de su cuerpo que se veía de manera muy explícita en la pantalla era o no su espalda. Se lo dejo a su juicio.





Los publicistas intentaban -con ese desnudo en plena conjunción con la naturaleza-, incitar a los consumidores jóvenes a sentirse y a mostrarse "tal cual son". Al margen de la publicidad -que visto el ejemplo no se le da nada mal-, al actor cántabro le descubrimos hace 26 años, cuando metido en la piel de un psicópata, protagonizaba junto a Ana Torrent, la ópera prima de uno de los grandes directores de nuestro cine contemporáneo, Alejandro Amenábar.





Con 'Tesis' comenzó todo

No era la primera película en la que participaba. Su nombre ya aparecía en los títulos de crédito de 'Historias del Kronen' de Montxo Armendáriz, pero la gran oportunidad, el director que le puso en el panorama cinematográfico español fue Amenábar al ofrecerle ser Bosco Herranz, el psicópata más atractivo del cine.

¿Quién podía pensar que alguien con su aspecto estaba loco de atar? Con él se rompía el molde, la imagen del psicópata con aspecto repulsivo. Aún así, a Eduardo Noriega le entró vértigo antes de decir sí a Amenábar. "¿Tú eres tonto? Si dices que no, el siguiente no se va a plantear esas preguntas", le dijo su gran amigo y amigo de Amenábar, el guionista Carlos Montero [confesaba a 'Versión Española' de RTVE el propio actor].

Fue rodando un corto de Carlos Montero, 'En casa de Diego', cuando director y actor se conocieron. Alejandro le dijo a Eduardo si quería leer un guion que acababa de escribir y el segundo quedó fascinado por aquel papel, por interpretar a un ser tan encantador como enfermo, “aún sigo manteniendo la ilusión y las dudas de aquel entonces, pero también creo que son parte del motor a la hora de trabajar un papel. Sin riesgos, sin temores no saldrían bien las cosas", ha reconocido en entrevistas muchos años después.





Si aquellas dudas le hubieran llevado a no participar en 'Tesis', Eduardo Noriega habría dejado pasar el trampolín que le convirtió en uno de los galanes del cine español actual. Porque después de 'Tesis' protagoniza 'Abre los ojos' un papel escrito por Amenábar para él.

'Abre los ojos' es un thriller psicológico, un juego entre la apariencia y la relidad, entre el César (papel que interpreta Eduardo) con la cara deformada y el César guapo, rico y con éxito (siento el spoiler para quien no la haya visto). Es la lucha de Jekyll y Hyde con vestigios Hitchcockianos (permítaseme la expresión).

La secuencia mítica en la Gran Vía vacía que estaba llena de gente

Memorable es la escena en la Gran Vía, gran arteria de Madrid y siempre llena de gente y transitada por vehículos, vacía (algo que no sucedido de esa manera ni en plena pandemia ni en la gran nevada de hace un año, Filomena).





"La secuencia tiene mucha historia, no se pudo rodar cuando la producción quiso, de hecho, se pidió el permiso al Ayuntamiento y dijo que no, que no se podía cortar la Gran Vía. Al insistir mucho, finalmente el Ayuntamiento aceptó, pero tenía que ser 15 de agosto y en la franja de 6 a 8 de la mañana, el 15 de agosto que además caía en domingo. El 15 de agosto, quizá el día menos transitado de Madrid y a esa hora, pues los márgenes están llenos de gente, de coches parados pitando, la Policía parando, los que salían de marcha gritando, 'Madrid es de todos'. Mi recuerdo es el estrés, los gritos, 'hay que rodar, hay que rodar', y yo decía 'no ha nadie, no hay nadie', y luego es mágico y queda como queda, que ya es un clásico del cine español", recordaba el actor en 'El Hormiguero'.





'Abre los ojos' gusto mucho fuera de nuestras fronteras, más que dentro, ya que no obtuvo ninguno de los 10 Goya a los que optaba en la decimotercera edición de los premios del cine español, entre ellos al mejor actor. Sin embargo, Hollywood hizo su versión 'Vanilla Sky' con Tom Cruise que corre por un Time Square completamente vacío. Y la primera gran película de Amenábar también sirvió para lanzar a un Eduardo Noriega que no paró de recibir ofertas e interpretar: 'Cuestión De Suerte', Cha-Cha-Chá', Nadie conoce a nadie', 'Carretera y Manta' 'Plata Quemada' 'El Espinazo Del Diablo'. En 2004 protagoniza 'El Lobo' en la que encarnaba la figura real de Mikel Lejarza, un policía infiltrado en ETA.





Una amplia proyección internacional

Ha trabajado en Hollywood, México, Argentina, en Francia. En 'Blackthorn: Sin destino'es la primera vez que cuentan con él para un papel en la meca del cine, aunque ya había trabajado junto a Dennis Quaid, Forest Whitaker y William Hurt en'En el punto de mira'.





En 'El último desafío' se mete en la piel de uno de los narcotraficantes más poderosos de Estados Unidos, Gabriel Cortez en la que es una película de acción en la que comparte elenco con Arnold Schwarzenegger. En los últimos años, también ha rodado comedias como 'Los miércoles no existen' o 'Perfectos Desconocidos' dirigida por Álex de la Iglesia.

Su último trabajo para la gran pantalla es un thriller psicológico. Eduardo Noriega es uno de los nueve traductores que son metidos en un búnker de lujo por un escritor de bestseller con el fin de que traduzcan en tiempo récord su última novela y evitar filtraciones antes de que el manuscrito llegue a las librerías.

Tampoco podemos olvidar su paso por series como 'Inés del alma mía' en la que da vida al personaje e Isabel Allende, el conquistador Pedro de Valdivia o "Hache", ambientada en los años 60, y en la que Noriega interpreta a Alejando Vinuesa, un detective que rastrea e investiga quién está detrás del tráfico de heroína en la Barcelona de aquellos años.





El menor de seis hermanos al que un fantasma le advirtió que moriría a los 32 años

Ahora, con 48 años de edad -cumplidos el pasado mes de agosto-, se ríe de tal predicción. Pero el 1 de agosto del 2006, el día de su 33 cumpleaños uno de sus amigos no se atrevía a llamarle para felicitarle. Le daba miedo por si se había cumplido lo que le había salido años atrás haciendo espiritismo: "haciendo la oiuja con 14 años, con el grupo de amigos de toda la vida, nadie se atrevió a preguntar cuándo te vas a morir. Yo sí, me dijo 32" recordó el actor en una entrevista televisiva y relataba, "lo curioso es que a mí eso se me olvida y el día que cumplí 33 años me llamó un amigo y me dijo, 'tío, ¡llevaba todo el año agobiado!'".

De su vida privada sabemos pocas cosas, que nació en Santander, que es el menor de seis hermanos, que "estudió Solfeo y piano en el conservatorio de su ciudad. En 1990 asiste a sus primeros cursos de teatro y cursa un año en la escuela de teatro donde hace sus primeras apariciones encima de un escenario, como en el montaje de 'Yerma' de F.G. Lorca dirigido por Román Calleja. En 1992 viaja a Madrid a estudiar teatro en la R.E.S.A.D. (Real Escuela Superior de Arte Dramático)", tal y como se puede leer en la biografía de su página web.









Hermético para las cosas del corazón, en alguna ocasión ha confesado que tuvo un desamor de los que te dejan tan tocado que cuesta mucho reponerse, pero como no hay mal que cien años dure, lo consiguió. Casado desde 2011 con Trinidad Oteros, a la que conoció en el Aeropuerto de Barajas por el retraso del vuelo en el que iban a viajar ambos (cupido hizo lo demás), tienen nuna hija que nacería tres años después de su enlace civil en y secreto -solo lo sabían los íntimos-, celebrado en la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca de Madrid.

En estos momentos sigue trabajando en nuevos proyectos y no descarta, dentro de un tiempo no muy lejano, ponerse detrás de la cámara.