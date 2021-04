Dwayne Jonhson: por qué le llaman 'La Roca', el dineral que cobra y cuándo se presenta a la Casa Blanca

Dwayne Jonhson o si lo prefieren La Roca es una de esas personas que caen bien, que resulta simpático a "casi" todo el mundo. Vamos que es con quien todos nos iríamos de cañas si entrara en la famosa encuesta.

No está entre los famosos españoles -porque Dwayne Jonhson nació en California, en Hayward-, pero sí aparece como el favorito entre el 46 por ciento de los estadounidenses encuestados por la plataforma Piplsay al preguntarles sobre a qué estrella de cine querrían ver como presidente de los Estados Unidos. La Roca se ha impuesto a otros actores muy influyentes como Angelina Jolie o Tom Hanks, e incluso ha salido muy por encima de la todopoderosa Oprah Winfrey que contaría con el apoyo del 27 por ciento del electorado.





No es la primera vez que a La Roca se le considera como uno de los personajes más influyentes del panorama de la actualidad. La revista Time le destacó en portada en el número en el que aparecían los 100 más importantes de 2019 y según el índice Forbes es el actor mejor pagado del momento con los 89,4 millones de dólares que ganó ese mismo año.





Por lo tanto, no es descartable que en un futuro pudiéramos ver a Dwayne como inquilino de la Casa Blanca a tenor de sus declaraciones el pasado mes de febrero al USA Today: "Consideraría una carrera presidencial en el futuro si eso es lo que la gente quiere. Lo digo en serio, y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente ... Así que esperaría y escucharía. Tendría mi dedo en el pulso, mi oído al suelo".

Sin embargo, en la serie sobre su vida "Young Rock" pone fecha a esa candidatura para ser presidente, el año 2032.





Lo que no ha dicho en ningún momento, cuando se ha referido a esta posible carrera política, es por qué partido se presentaría. El año pasado dio un discurso en la Convención Nacional Republicana, pero también se dejó ver en la Convención Nacional Demócrata, y luego hizo público su apoyo a la campaña del ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

¿Por qué eligió "La Roca" y descartó ser Rocky Johnson?

La Roca no fue el primer nombre que eligió Dwayne cuando consiguió meterse en la World Wrestling Entertainment (WWE). Su primera apuesta, tras verse obligado a abandonar el fútbol américano por una grave lesión, fue Flex Cabana que cambió pronto por el de Rocky Maivia un cruce entre los nombres de su padre, Rocky Johnson, y el de su abuelo, Peter Maivia -también luchadores-, y con el que pretendía hacerles un homenaje.

Para el público del pressing catch, Rocky Mavia era un nombre cursi y el personaje blando y se lo hacían saber por medio de sus gritos e insultos durante los combates, lo que llevó a Dwayne a cambiar por La Roca y a convertirse en un tipo duro en el cuadrilátero. Después de reinventarse en el fondo y en la forma, La Roca se hizo con su primer campeonato de la WWE en 1998, el primero de los ocho que consiguió durante su etapa como luchador.

Fue dos veces Campeón Intercontinental de la WWE y cinco veces Campeón Mundial en Parejas, lo que le hizo Campeón de las Tres Coronas y se hizo en dos ocasiones con el campeonato de la WCW. En el año 2000 fue el ganador del Royal Rumble en el Madison Square Garden un escenario con mucha carga emocional para la Roca.

Pero todo tiene un principio y un final y el cine apareció en su vida. La Roca fue distanciando desde el 2002 sus subidas al cuadrilátero y su público tuvo que dejar de corear el ya famoso: "If you smell... What The Rock is Cooking?" (¿Pueden oler... Lo que está cocinando la Roca?). Un adiós definitivo que se produjo en 2019.

El cine, un cambio rotundo en su vida

"Red Notice" que protagoniza junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot es su último trabajo en el cine, aunque no se estrenará en la gran pantalla sino en Netflix. En principio estaba previsto que estuviera disponible en la plataforma a finales de 2020, pero aún no se sabe cuándo la podremos ver aunque puede que sea a lo largo de este 2021.

Es su último trabajo diecinueve años después de su primera incursión en el cine. En 2002 se estrena haciendo de Rey Escorpión en “El regreso de la Momia”, papel por el que ingresó en su cuenta 5,5 millones de dólares, por lo que entró a formar parte del libro Guinness de los récords al ser el protagonista novato mejor pagado de la historia.

Ha hecho numerosos cameos en series televisas y en programas de televisión. Fue el agente Luke Hobbs en "Fast Five", la quinta entrega de "Fast & Furious" en 2011. Un año después, consiguió un papel en "Journey 2: The Mysterious Island" y en 2013 y 2015 formó parte del elenco de la sexta y séptima películas de la saga de "The Fast and the Furious". Sin olvidarnos de "Jumanji: bienvenidos a la jungla" y "Jumanji 2: en la selva".

Es el protagonista de la serie de televisión de la cadena norteamericana HBO, "Ballers" -en la que interpreta a Spencer Strasmore, un deportista retirado que ahora se dedica a ayudar a los deportistas de elite para alejarles de los escándalos-.

Dwayne "La Roca" Johnson es, en la actualidad uno de los actores mejor pagados, sino el que más, y ha encontrado un sitio en la pequeña y la gran pantalla. Lejos queda lo que decía en la ceremonia de los MTV Movie & TV Awards 2019: “Cuando llegué a Hollywood no sabían qué hacer conmigo”.

Lauren Hashian se convirtió en su esposa en una ceremonia secreta

"Sí queremos, 18 de agosto de 2019. Hawái", con este mensaje y una foto en la que aparecían vestidos de blanco Dwayne y Lauren, el actor y la cantante confirmaban que se habían casado. Lo habían hecho en secreto después de 12 años de relación y dos hijas en común.

Jasmine, de 3 años, y Tiana, de 16 meses fueron las testigos de excepción junto al pastor Kahu Kordell Kekoa amigo de la familia y que ofició la ceremonia.

Para La Roca era su segundo matrimonio ya que estuvo casado anteriormente con la productora Dany García con la que tiene una hija que ya ha cumplido 20 años. Se divorciaron en 2007, un año antes Dwayne había conocido a Lauren durante el rodaje de "Papá por sorpresa".