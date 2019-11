"Dolor y gloria" logra cuatro nominaciones a los Premios del Cine Europeo

El filme español "Dolor y gloria", escrito y dirigido por Pedro Almodóvar, ha logrado cuatro nominaciones para competir en los Premios del Cine Europeo como mejor película, mejor director y mejor guion, además de considerar a su protagonista, Antonio Banderas, como candidato a mejor actor europeo del año

Estas nominaciones culminan un año de éxitos "Dolor y gloria", que también está preseleccionada para los premios Óscar, además del reconocimiento como mejor actor logrado en Cannes por Banderas.

La lectura de las nominaciones tuvo lugar, como es habitual en los últimos años, en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que este año celebra su 16 edición en la capital andaluza.

El vicepresidente de la Academia Europea del Cine (EFA, por sus siglas en inglés), Antonio Saura, adelantó que estas nominaciones no serán las últimas para el cine español, porque "hay buenas noticias" que no puede decir "todavía", y que se conocerán la semana próxima.

Asimismo, recordó la nominación ya conocida de la cinta de animación "Buñuel en el laberinto de las tortugas", que competirá con tres cintas francesas, y dos cortos, el catalán "Suc de sangría" ("Watermelon juice") y la coproducción rumano-española "The Christmas Gift".

Roman Polanzky, por su cinta "El oficial y el espía", y Marco Bellochio, por "El traidor", empatan en nominaciones con el español Pedro Almodóvar, con cuatro, y son los directores que optan a más premios.

Ladj Ly, por "Los miserables" y Yorgos Lanthimos, por "La favorita", junto a Celine Sciamma, han logrado colarse en tres categorías; la francesa, además de guion y dirección, como sus colegas, cuenta con la nominación a mejor actriz para la pareja protagonista de su película "Retrato de una mujer en llamas", Noemie Merlant y Adele Haenel.

Con ellas, están nominadas como mejor actriz Olivia Colman ("La favorita"); Trine Dyrholm ""Queen of Hearts") Viktoria Miroshnichenko ("Beanpole") y Helena Zengel ("System Crasher").

Compitiendo con Banderas, Jean Dujardin ("El oficial y el espía"); Pierfrancesco Favino ("El traidor"), Levan Gelbakhiani ("And Then We Danced"), Alexander Scheer ("Gundermann") e Ingvar E. Sigurðsson ("A White, White Day").

Los premios, que este año se entregarán el 7 de diciembre en Berlín, han considerado las mejores opciones a película del año a la francoitaliana "El oficial y el espía", dirigida por Roman Polanski; la francesa "Los miserables", de Ladj Ly, "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, la alemana "System Crasher", de Nora Fingscheidt; la británica "La Favorita", del griego Yorgos Lanthimos, y la italiana "El traidor", de Marco Bellocchio.

Los actores Luis Tosar y Marta Nieto, además del director sevillano Alberto Rodríguez, fueron algunos de los encargados de leer las listas de nominados.

A mejor documental europeo están nominados: "For sama", dirigida por Waad al-Kateab & Edward Watts, "Honeyland", de Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska; "Putin's Witnesses", de Vitaly Mansky, "Selfie" Agostino Ferrente y "The Disappearance of my Mother", dirigida por Beniamino Barrese.

Tanto Saura, como el británico Mike Downey, también vicepresidente de la Academia Europea del Cine, abandonarán este año sus cargos, en el caso del español, después de ocho años, y el británico, cuatro.

Downey recordó que la fecha de hoy, 9 de noviembre, es también la de un feliz aniversario: 30 años de la caída del muro de Berlín, aunque -ha dicho- esta ciudad ya se ocupaba de proteger y aglutinar el cine europeo "mucho antes, y lo seguirá haciendo", ha afirmado.