¿Cómo murió realmente Unamuno?: verdades y mentiras sobre los últimos años del célebre escritor

La desclasificación de documentos y una investigación exhaustiva sobre los últimos siete años de vida de Miguel de Unamuno desmontan verdades históricas sobre el controvertido intelectual. Manuel Menchón ha volcado el resultado en la película “Palabras para un fin del mundo” que hizo la mejor cuota de pantalla en su fin de semana de estreno. La pregunta es “¿Por qué y para qué se construyó un falso relato sobre su figura?”

La cinta cuenta la historia de Unamuno y de nuestro país desde que volvió del exilio en 1.930 hasta enero de 1.937. “El documental tiene dos columnas", explica Manuel Menchón. "Una gira en torno a la veracidad del discurso del enfrentamiento entre Unamuno y Millan Astray el 12 de octubre del 36, que queda demostrados en unas actas escritas ese mismo día, y que permanecieron ocultas durante 84 años, escritas por un catedrático de la Universidad de Salamanca que viendo lo que estaba pasando transcribió lo que dijeron los dos. Esta persona que tomó nota, que era abogado, no era cercano a Unamuno ni ideológicamente se situaba en su entorno. Era de falange”, explicó. Ahora sabemos que dijo realmente “vencer no es convencer”.

El otro eje es la veracidad del relato oficial sobre la muerte de Miguel de Unamuno, que fue enterrado con honores franquistas 5 años después de ser propuesto para presidir la segunda república. "Mi obcecación -confiesa el director -era la de buscar indicios de veracidad y me encontré con todo lo contrario”. La investigación de Menchón demuestra al 100% que ”el relato oficial de la muerte de Unamuno era falso”.

Hasta ahora se pensaba que murió acompañado por un amigo suyo, discípulo y ex alumno. Así nos lo pintó además Amenábar en su película “Mientras dure la guerra”, pero lo cierto es que “no era ninguna de esas tres cosas la persona que le acompañó en sus últimos momentos de vida”. Al contrario, se trataba de “un miembro del aparato de propaganda franquista, concretamente de prensa y propaganda de Huelva”. En la investigación también descubrieron que “el cuerpo es arrebatado en medio del velatorio por cuatro falangistas sin previo aviso, todos muy reconocibles y famosos. Estaban Miguel Fleta y Victor de la Serna. Fue un acto propagandístico”.

Manuel Menchón se hizo además con los tres documentos postmorten de Unamuno. "Los hemos cotejado con abogados especializados años 30 y con forenses y son todos irregulares. No hay nada bien en esos tres documentos. Todos tienen irregularidades de mayor o menor magnitud”, explica.

PREMIO NOBEL, PAPELES NAZIS

Migle de Unamuno nunca consiguió el premio Nobel de Literatura, aunque estuvo propuesta y sonó con mucha fuerza en 1.935. De hecho ese año el premio quedó desierto. El relato oficial contaba que no le dieron el nobel porque había ido a un mitin de falange, pero este hecho “apenas tuvo trascendencia”, explica el realizador. “ La verdad es que Primo de Rivera va con Francisco Bravo a visitar a Unamuno en Salamanca y le invitan al mitin.

El intelectual les “manda a freír mandangas” aunque finalmente decide ir: llega tarde y se va pronto. Días después escribe dos artículos demoledores contra Primo de Rivera. Dice que sería un mal dictador. Cuenta Menchón que además es uno de los fundadores del Comité Antifascista de españa. "Esto provoca que los alemanes vean en él una amenaza, porque es el mayor promotor en España contra las ideas de Hitler y de Mussolini”, se asegura.

En el documental se muestran tres documentos localizados en la embajada alemana en nuestro país, “pero hay muchos más” que demuestran como el ministerio de Prensa y propaganda nazi operó con la fundación Nobel y con el gobierno sueco para impedir que se otorgara el galardón al intelectual español.

Menchón no emite juicios en el documental. “Es tan grave, tan sensible todo lo que hemos encontrado sobre una figura que yo tanto quiero respeto, que no tengo sospechas: aporto datos y documentos, y dejo que cada espectador saque su propia concusión:”, porque Unamuno es en el fondo “la conciencia de nuestro país”.