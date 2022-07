Colau pide investigar "guerra sucia mediática" y "castigar" por 'fake news'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado que se investigue "la guerra sucia mediática" contra formaciones políticas como Podemos y "castigar a aquellos que sistemáticamente utilizan las fake news", a propósito de las últimas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.

En declaraciones a los medios, la líder de los comunes ha considerado que los audios entre el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras y el excomisario Villarejo sobre el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, divulgados esta semana, "ponen en evidencia que las cloacas del Estado" tienen "patas mediáticas" que "se dedican a decir bulos, noticias falsas, y a desprestigiar algunas opciones políticas, como es nuestro espacio político".

"Creo que es gravísimo, que no se puede normalizar, y que merece más explicaciones de las que hemos tenido hasta ahora y que se investigue a fondo. No estamos hablando de una anécdota", ha señalado Ada Colau

Para la alcaldesa "esto tiene que tener consecuencias; una democracia fuerte y saludable no puede normalizar este escándalo, porque nos perjudica a todos, perjudica al honor de Pablo Iglesias, perjudica a los derechos políticos y a las opciones de ganar de nuestro espacio político".

"Pero también perjudica el derecho a la información que tiene el conjunto de la ciudadanía, por lo tanto hacen falta más explicaciones, que haya una investigación a fondo, y una vez se confirmen estos hechos, que haya algún tipo de reparación, porque esto ha tenido consecuencias", ha agregado.

Colau ha considerado que "difamaciones" como estas "merman las expectativas" de UP, pero que no sólo es esta formación la que se ha visto afectada por una "guerra sucia mediática", y ha recalcado: "no lo podemos normalizar, porque perjudica a la misma democracia".

Al margen de este caso concreto, Ada Colau ha considerado "que es necesario que los profesionales -de los medios de comunicación-, que mayoritariamente hacen bien su trabajo en condiciones de mucha precariedad, hagan que sea el propio sector profesional el que exija una regulación, que no se normalice, que no se trate como información cualquier cosa sin contrastar".

En concreto, ha propuesto que "aquellos que se ha probado que sistemáticamente difunden fake news no sean considerados medios de comunicación", y sus periodistas no sean invitados "a tertulias en prime time".

"Hay unos mínimos que son fáciles de aplicar, que son fáciles para defender para la ética y el buen periodismo, y hay que castigar a aquellos que sistemáticamente utilizan las fake news", ha reiterado Colau.